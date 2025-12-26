自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日「人氣男歌手」吃生蠔吐到站不住！搭救護車1舉動遭炎上急刪文

優里10月時以一身牛仔裝扮現身北市松山機場。（資料照，記者王文麟攝）優里10月時以一身牛仔裝扮現身北市松山機場。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本創作歌手優里（Yuuri）今年10月來台開唱，因神似台灣喜劇演員喬瑟夫掀起討論，人氣再度攀升。不過，優里近日卻因耶誕節期間身體不適搭救護車送醫，並在社群平台分享就醫畫面，豈料此舉卻引爆日本網友強烈反彈，他最終緊急刪文止血，成為網路話題。

優里積極展開亞洲巡迴演唱會，原定於12月27、28日在沖繩完成巡演最終站，他卻於25日透過個人YouTube頻道公開近況，透露自己在24日平安夜吃了生蠔後，突然出現劇烈不適感，包括不斷嘔吐、無法站立甚至是無法言語，只能緊急叫救護車送醫。優里形容當下狀況嚴重到「幾乎斷片」，直到打點滴後身體才逐漸好轉，耶誕夜幾乎在昏睡中度過。

優里因在救護車上拍照，遭日網砲轟後緊急刪文。（翻攝自X）優里因在救護車上拍照，遭日網砲轟後緊急刪文。（翻攝自X）

不過，優里隨後在社群平台X分享了一張自己躺在救護車內、神情痛苦的照片，卻意外引發部分日本網友不滿。有自稱醫護人員的網友公開指責，認為「有時間拍照就不該叫救護車！」也有人直言救護車不該成為發文素材，更有聲音表示理解他身體不適就醫，但認為無須公開搭救護車畫面，然而目前優里已刪除該則貼文，事件暫時告一段落。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中