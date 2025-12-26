自由電子報
娛樂 最新消息

（影音）竇智孔送老婆幃幃去隆乳！麻醉迷茫問「變大ㄋㄟㄋㄟ喜歡嗎」

竇智孔（右）決定送老婆幃幃去隆乳，麻醉前的夫妻對話，笑翻一票網友。（翻攝自臉書）竇智孔（右）決定送老婆幃幃去隆乳，麻醉前的夫妻對話，笑翻一票網友。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「影歌視三棲」男星竇智孔和老婆許淑幃（幃幃）結婚十多年，育有2子，一家四口常在社群媒體分享日常，他近期加入三立《百味人生》的演出，拍戲空檔，還不忘在社群分享自己為了慶祝老婆生日，送老婆去隆乳的術前影片。竇智孔透露老婆隆乳後頗滿意這個生日禮物，自信喊「跟新的一樣」，而影片裡則忠實記錄幃幃在被麻醉睡著前，兩人的爆笑對話，只見老婆上一秒才一臉迷茫問「變大ㄋㄟ ㄋㄟ，喜歡嗎」，下一秒就瞬間斷片，讓他忍不住大笑。

影片中，老婆對手術不免壓到小小擔心，而，竇智孔為了轉移老婆注意力，先是問「你全世界最愛的人是誰？」，這時幃幃意識還很清楚，直回「你」，還加碼要求竇智孔繼續對話，「還可以再一題！還可以再一題！」讓竇智孔十分驚訝，「你怎麼可以撐那麼久」。

令網友驚訝的是，幃幃在失去意識前還不忘追問老公竇智孔，「你娶我，你有後悔嗎」、「娶我之後我變『大ㄋㄟ ㄋㄟ 』喜歡嗎」，讓竇智孔不知道要先回答哪一個問題，只好先說「我還沒看到，這可能要等看到以後才知道」，但幃幃這時已經開始口齒不清，還開始擔心兒子們會不會對自己「變大」感到憂心，提問了「但我的小朋友會說，媽媽你的ㄋㄟ ㄋㄟ 怎麼變那麼大」…，只是才剛說完句 ，下秒幃幃直接斷片，讓竇智孔驚訝大笑，「也太快了吧。原來（麻醉）睡著是這樣子的啊。」

夫妻倆的逗趣對話，也讓網友笑翻，直呼「為什麼竇哥整個人很真心的變開心」、「瞬間的壓力釋放!不用回答善意的X言了」、「老婆也太可愛了。講大奶奶的時候，眼神渙散。敲碗…還會有手術完，等退麻醉的影片嗎？」

點圖放大
點圖放大body

