籃籃出入「情色場所」？眾人驚呆真相曝 阿翔反遭暗算

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》日前來到宜蘭礁溪，一開場，阿翔率領主持群現身公園，讓楊繡惠不解：「為何要千里迢迢跑來公園？」阿翔解釋：「這可不是一般的公園，它可是全台唯一能泡湯的公園！」這次籃籃也邀請了她的超ㄎ一ㄤ朋友廖小映來到節目做客，笑料加倍。

籃籃（左起）、楊繡惠、阿翔、廖小映錄製節目。（民視提供）

第一站，楊繡惠興奮宣布要帶大家去找「可以吸珍珠的空心菜」，眾人拿起菜梗，管徑竟快跟台幣5元一樣寬。籃籃立刻迫不及待嘗試用這根超粗空心菜吸起碗裡的波霸，不僅順利吸起，她還將碗裡的波霸珍珠吸得一顆不剩。

這也讓大家好奇：「為什麼可以種出如此粗大的空心菜？」宜蘭礁溪溫泉空心菜產銷班班長林漢祥解釋：「菜種得越密，就會長得越細；反之種得越寬鬆，菜就會長得更粗大些。」

品嚐過現炒空心菜後，阿翔告訴大家下一站要帶大家去找尋「全台唯一可以訓練忍者的地方」。眾人滿臉問號：「台灣竟然有忍者訓練？」畫面拉開，主持群已換上忍者裝扮、拿上各自武器帥氣登場！沒想到正經不到一秒，畫風突變，籃籃跟阿翔立刻互相開打，廖小映趁其不備從背後突襲阿翔，最後三人卻紛紛倒地。見阿翔倒地，楊繡惠立刻拔出手中的長刀，往他身上不斷補刀，畫面爆笑不斷。

籃籃（左起）、 阿翔、忍者老師Ken、楊繡惠、廖小映體驗忍者訓練。（民視提供）

主持群挑戰第一關「迴旋斬」，大家需要用刀阻擋飛來的暗器，老師說只要打中兩顆就算成功，主持群立刻不服氣喊：「才兩顆，你也太小看我們了吧！」阿翔甚至信心滿滿派出小映先上，沒想到小映一顆也沒砍到，阿翔立刻吐槽：「你眼睛跟不上嗎？不是棒球啦啦隊嗎？」換阿翔上場後，籃籃竟從口袋裡掏出一顆棒球，嚇得阿翔立刻阻止：「怎麼會有棒球啦！」瞬間逗得現場哈哈大笑。

拿到忍者證書後，籃籃帶領大家前往下一站——「豪華五星級的清水模」。見到老闆賴長盛後，眾人好奇詢問：「這麼漂亮，是新開的民宿嗎？」老闆立刻澄清：「這裡不是民宿，是養鴨場，也就是禽舍。」此話一出，眾人竟將「禽舍」聽成「情色」，激動大喊：「所以這裡是情色場所！？」再次笑翻全場。籃籃忙著解釋：「是飛鳥的『禽』，宿舍的『舍』啦！」

