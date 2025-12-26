恭喜！炎亞綸認愛5年男友 想要結婚了內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸與男友穩定交往中，今受訪甜蜜放閃，坦言對方讓他首度萌生結婚念頭，直言：「我以前不想結婚的，他是第一個讓我想婚的人。」

炎亞綸與男友感情甜蜜穩定。（晴空鳥提供）

身兼大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等多重管理身分，炎亞綸今日開箱親手打造的全新辦公空間，從整體格局到動線幾乎全程參與。他透露目前旗下約有40名員工，其中也包括交往5年的男友，並強調公私分明，「年終也不會特別大包。」

認愛後的炎亞綸不吝於分享感情狀態，透露男友是他的執行經紀人，陪伴他度過近年低潮。他形容對方個性溫和，「有點像棉花，不太會有反彈的情緒，當我有情緒的時候，他會幫我消磨掉。」

談到婚姻，炎亞綸確實有想過，「他陪我經歷滿多事情的。」可惜兩人深聊此事，對方目前對結婚尚未有想法。他也表示理解，更很珍惜現在的穩定感。

炎亞綸笑說，明年是男友犯太歲的年份，「如果跟他結婚，我就是他的太歲，這樣不好吧。」他坦承有些害怕會被拒絕，「聊沒有聊出結果，不敢貿然行動，也滿怕被拒絕的，不會給他壓力啦。」至於近期做過最浪漫的事？他幽默表示：「送他去打電音波吧，900發。」甜蜜預告下月將一同前往日本旅行。

此外，炎亞綸的父母也已知道男友的存在，「後來媽媽知道我可以很穩定，不會一直換對象，接下來就比較不管我跟誰交往了。」

