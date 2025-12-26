《高流聖誕趴》 飄絕美雪花泡泡 理想混蛋暖心喊話

「理想混蛋」以雪花泡泡效果驚喜粉絲。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《高流聖誕趴》以絕美耶誕樹「金勾TREE」為焦點，活動從12月20日至28日熱力不間斷，集結13組人氣樂團、7組街頭藝人與超過50攤的「港灣耶誕市集」，繼周末（20）由「夕陽武士」、「孩子王」等「南面而歌」代表樂團率性開唱，24、25日晚間「溫蒂漫步」、「理想混蛋」、「芒果醬 Mango Jump」、「P!SCO」等卡司接力登台，3日共計吸引超過15萬人次湧入高流同歡。

「P!sco」演出前粉絲聚集卡位。（高雄流行音樂中心提供）

25日耶誕節當日下午「P!SCO」演出前即聚集許多粉絲卡位，《光圈〉、《每當唱這首歌的時候》、《甘巴爹！我愛你》一連多首鼓舞人心的演出，粉絲繞圈奔跑、振臂揮舞，現場歡樂的氣氛讓團員大讚「高雄最高です！」高雄樂團「鯊魚娃娃機」隨後以強勁的龐克風格接力，帶來《有骨氣的人》與歌迷相約2026年持續前行。

2023年曾參與高流打狗祭的呂允頭戴耶誕樹帽，溫情獻唱《Last Christmas》，讓港灣瀰漫濃厚的耶誕氣息；同樣溫馨的還有高真演唱《happy feeling》，許願「大家能有更好的世界」，以逗趣舞蹈開場的「宋德鶴」，大展親民形象，對於第二次參與高流耶誕主題活動，吉他手泳豪自嘲減肥成功，「上次是耶誕老公公，這次是『耶誕老公』！」引觀眾哄笑。

「芒果醬」掀全場大合唱。（高雄流行音樂中心提供）

「芒果醬」作為壓軸，代表作《我喜歡你》旋律一響，立刻掀起全場合唱，而唱到感嘆親人離世的《再見電影院》，不少粉絲眼眶含淚。理想混蛋開唱時，搭配雪花泡泡效果驚喜粉絲，面對日前北捷憾事，理想混蛋希望大家「不只平安夜，而是每一天都要平安」；P!SCO也呼籲「不要對社會失去信任，不要忘記內心勇敢的自己」，其餘藝人也均以「平安健康」、「保持心中有愛」等作為聖誕祝福。

