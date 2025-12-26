王宇婕忍痛出事！闌尾炎拖到破裂化膿 緊急開刀撿回一命

王宇婕開刀撿回一命後，感受到平凡幸福的可貴。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」王宇婕日前赴東京旅遊，返台後就覺得身體不適，原以為只是胃不舒服或胃食道逆流，「想說忍一下就好」，沒想到一路硬撐到20日掛急診，醫師檢查後當天立刻安排手術，發現竟是闌尾炎，因延誤治療，導致破裂、化膿，且膿液和細菌滲入腹腔，引起致命性的腹膜炎。

王宇婕（右）開心與媽媽蕭瑤過耶誕。（翻攝自臉書）

腹膜炎若拖延不治，會迅速惡化，甚至導致敗血症，王宇婕事後也直呼「真的好扯」，經紀人透露，因為王宇婕太能忍，還因此被醫生唸了一下，幸好她的子宮原本就有一顆良性肌瘤，反而壓住闌尾，讓膿液沒有四處擴散，意外被「不好的東西救了一命」，讓她覺得一切非常不可思議，也慶幸自己及時被救回來。

這次突如其來的生死關卡，也讓王宇婕對健康有了全新體悟，她感性提醒大家，不要再忽略身體發出的警訊，「有些痛、有些不舒服，真的不要再硬撐、跟自己說沒事了」，所幸手術一切順利，她術後恢復狀況比預期好，隔天就能下床走動。

王宇婕23日順利出院，除了不能提重物，幾乎恢復正常生活，甚至還完成先前答應好的工作，滿滿感謝醫療團隊與家人陪伴。能在出院後陪家人一起過耶誕節，讓她格外珍惜。

