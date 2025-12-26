自由電子報
娛樂 日韓

孫藝真玄彬青龍獲獎！經紀人竟夢到「懷雙胞胎、中樂透」超玄

〔記者廖俐惠／台北報導〕孫藝真今年以電影《徵人啟弒》獲封青龍影后，這也是第二次獲得殊榮，她最近接受韓國媒體採訪，透露在青龍獎之前，經紀人夢到了好兆頭，似乎為她帶來了好運。

孫藝真、玄彬夫婦在青龍獎稱帝后。（翻攝自IG）孫藝真、玄彬夫婦在青龍獎稱帝后。（翻攝自IG）

根據《朝鮮體育報》報導，孫藝真暌違17年拿下青龍影后，她表示這次得獎要歸功於經紀人的夢，「真的很神奇的是，我經紀人在青龍獎的前幾天，夢到了我懷上了雙胞胎，我還笑說『什麼雙胞胎啊』，結果隔天又夢到我中樂透。」她坦言自己有一點相信預知夢的存在，心想很可能是預知青龍獎。結果孫藝真夫婦雙雙獲獎，讓她非常感謝經紀人，並表示會好好對待對方。

孫藝真坦言，第一次拿青龍影后時才27歲，「老實說我覺得我太早拿到青龍影后了，我演戲的目標就是希望獲得大家認可，並拿到青龍獎最佳女主角，不過反而在我什麼還不太懂的狀況下獲獎，雖然覺得幸福，可是遇到這麼不真實的狀況，也一度覺得空虛與失落。」她認為，第一次拿獎反而對她造成負擔，不過如今回頭看才懂，那個獎盃反而成為她度過艱難時刻的動力。

除了影后，老公玄彬則是以《哈爾濱》稱帝，夫妻倆更一起獲得了人氣獎，她感謝粉絲的支持，更透露人氣獎在頒獎典禮前就已經公布，「我記得那天早上在家準備出門時，還興奮跟老公說『我們拿第一名了，要去領人氣獎！』我還開玩笑問他有沒有準備得獎感言？」結果玄彬卻回應：「哪有什麼獎！去運動吧！」就跑去健身房了。

