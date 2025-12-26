自由電子報
娛樂 最新消息

「鰲拜版聖誕老人」列維基百科！ 神曲《金鈎鰲了拜》碾壓《沒出息》

不給過耶誕踢鐵版？神曲《金勾鰲了拜》大勢碾壓《沒出息》的洗腦效應。（翻攝至微博、X）不給過耶誕踢鐵版？神曲《金勾鰲了拜》大勢碾壓《沒出息》的洗腦效應。（翻攝至微博、X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕正史不一定是正確的，但野史一定要夠野！今年耶誕節前後，中國多處大型商場出現「鰲拜」取代聖誕老人的宣傳噱頭，中國內網更流傳各種搞笑版「鰲拜老人」的影片，一首神曲《金勾鰲了拜》大勢碾壓《沒出息》的洗腦效應，而「鰲拜版聖誕老人」這個詞目，昨也被列入維基百科，讓原本只是娛樂等級的文化現象，變成可快速查找資訊的資料庫「關鍵字」。

其實，「鰲拜版聖誕老人」早已盛行多年，原因起始於在宣揚無神論的中國，崇洋媚外本就是禁忌，但就在2017年，舉辦第3年的瀋陽「聖誕跑」的同一天，安徽共青團在微信公眾號發文，指明聖誕節（耶誕節）應被看作中國的「恥辱節」，因為中國過去受到西方列強侵略，引發其他城市認同及跟進，自此中國官方便開始以各種「軟硬兼施」的方式要求民眾避免相關慶祝活動與節慶裝扮。

飾演「鰲拜」的徐錦江本人，曾在2018年化身耶誕老公公在微博發文，不介意大家拿他的肖像做成哏圖，還希望大家盡量用。（翻攝自微博）飾演「鰲拜」的徐錦江本人，曾在2018年化身耶誕老公公在微博發文，不介意大家拿他的肖像做成哏圖，還希望大家盡量用。（翻攝自微博）

所謂上有政策下有對策，有民眾突發奇想，發現周星馳電影《九品芝麻官》裡的「雷豹」，那身「紅帽子+白鬍子」的造型，和耶誕老人有幾分雷同，各種搞笑P圖在微博微信瘋傳。

而飾演「鰲拜」的徐錦江，也在次年（2018年）化身耶誕老公公，微博PO文寫道：「紅帽子白鬍子的老人給您們帶來了最美好的祝福！」不介意大家拿他做肖像和哏圖，還大方鼓勵大家盡量發揮創意。自此，鰲拜版耶誕老人，成為耶誕老人在中國的分身。

即便中國官方試圖適淡化民間耶誕氛圍，更將平安夜（24日）這天替換為「長津湖勝利紀念日」，除了要求各地教堂將平安夜和耶誕彌撒活動改為不公開且限制人數的活動，各地政府甚至要求教育機構，從大中小學甚至幼兒園，在耶誕前同步發出「拒絕洋節，從我做起」倡議書……但從中國境內各式耶誕哏圖、迷因圖和最近細翻天的「金勾鰲了拜」短片看來，顯見「禁過耶誕」不僅成效有限，還成為國際「奇哏」！

點圖放大header
點圖放大body

