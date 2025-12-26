許志豪突爆「爸爸要當阿公了」 龍千玉喊包大紅包金額曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週迎來台語天后龍千玉，近期她「雙喜臨門」，不僅推出融合戲曲元素的新專輯《戲夢》，也正式宣布即將舉辦人生首場個人演唱會。

龍千玉在節目上高歌。（中視提供）

節目中杜忻恬、蘇宥蓉、林良歡、吳申梅、蕭玉芬、翁鈺鈞、陳怡婷合唱《對你懷念特別多》，並邀請「江玉琴」一起同台，這也意外揭開龍千玉早年故事。原來龍千玉16歲出道時正是以「江玉琴」為藝名、主攻國語歌壇，直到1987年才改名「龍千玉」，轉戰台語歌曲，這才讓眾人恍然大悟。

請繼續往下閱讀...

節目也搭上經典金曲時光機，蘇宥蓉、林良歡演唱李香蘭《三年》；吳申梅、蕭玉芬詮釋銀霞《秋詩篇篇》；翁鈺鈞、陳怡婷則帶來于櫻櫻的《一縷相思情》。康康好奇：「為什麼很多歌都跟『三年』有關？」許志豪笑回：「以前當兵動不動就三年，大家就會覺得三年等很久。」一席話讓經典老歌多了時代共鳴，也為節目增添溫暖又幽默的註解。

蕭玉芬髮型跟豬哥亮類似。（中視提供）

另外，蕭玉芬也與林良歡重新詮釋經典歌曲《夜半路燈》，韻味十足。康康見到蕭玉芬突然爆料，笑說曾收到觀眾來信想索取蕭玉芬的照片，原因竟是她的髮型神似豬哥亮的「娃娃頭」，眾人一聽都笑翻。

吳美琳（左）與陳孟賢。（中視提供）

最受觀眾喜愛的CP對唱，吳美琳、陳孟賢演唱《風鈴聲》；杜忻恬、李子森詮釋《愛你的心肝啥人知》；翁鈺鈞、許志豪選唱《相逢》，聽完歌後康康耍起口技營造嬰兒哭啼聲，暗示著「志豪的爸爸也應該當阿公了」，許志豪立刻秒回「快來讓我們請客」。

康康模仿阿吉仔。（中視提供）

龍千玉大爆許志豪私下特別將翁鈺鈞介紹給她認識：「我還有看到許志豪的媽媽與翁鈺鈞合照」。三組CP的表演難分高下，每到點評時間龍千玉就「評到頭痛」，一度還在現場唱起「南無觀音世菩薩」，笑說實在太難選。

三組CP的表演難分高下。（中視提供）

為了不讓龍千玉為難選出最佳CP，許志豪竟自願退出：「我犧牲，只要我們結婚妳包大包一點就好了」，龍千玉也大氣回應：「那六萬六可以嗎」。這時陳孟賢則跳出來說「我跟吳美琳結婚的話，妳都不用包紅包，而且我們洞房妳還可以來看」，話題聊得正嗨，陳隨意卻爆出一句：「我跟我老婆結婚28年，不會再洞房了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法