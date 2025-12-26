告五人倫敦上演「我愛紅娘」 被疑根本假戲真做

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人在英國拍攝新歌《夏天的海冬天的雪》MV，他們素有「雨團」稱號，這次在倫敦拍攝遇上大晴天，讓團員直呼「幸運之神」降臨。

告五人到倫敦拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

告五人新歌《夏天的海冬天的雪》MV赴倫敦取景，在英倫維多利亞式建築內開轟趴演出，片中男女演員充滿愛的眼神，演技逼真到讓告五人懷疑是否假戲真做，笑稱自己根本是「我愛紅娘」。

這次的拍攝場景橫跨倫敦多處街景，除了取景知名地標「倫敦眼」，也選在一棟充滿英式風情的紅磚老宅拍攝House Party。屋內陳設保留原始樣貌，美到讓團員直呼「完全不用 set」，後院更直接成為演出舞台，彷彿一場不插電的午後派對。

告五人艾比路錄音完，年末倫敦開派對House Party。（相信音樂提供）

哲謙分享，在這樣的環境下演奏特別放鬆，情緒能自然沉澱，「輕輕的，但每一下都會打進心裡」；雲安也笑說，「夏天的海冬天的雪」和這個後院「搭到不行」，畫面與歌曲氛圍自然融合。

談到創作背景，雲安表示，「夏天的海冬天的雪」靈感來自兩個人明知彼此不適合，卻仍選擇努力相愛的狀態。雲安形容，這首歌就像一碗「浪漫冷熱冰」，在寒與暖之間交錯，就像倫敦的冷空氣，卻配上夏天般的陽光，讓憂傷中仍藏著溫柔。犬青分享，這個故事其實很貼近許多離鄉工作的人生狀態，在陌生城市遇見心動的人，努力把最好的自己交出去，卻同時要面對文化差異與現實拉扯。

