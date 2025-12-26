自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《大濛》林道禹「零台詞」還原魯常！Google語音問影迷：要衛生紙嗎

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《大濛》上映近一個月，方郁婷與飾演「陰間擺渡人」的林道禹昨天（25日）一起到戲院和觀眾碰面，5場活動皆全數售罄，見到廳內座無虛席，兩人直呼真的很感動。

剛從美國返台放寒假的演員方郁婷（右），回來沒多久便立刻加入宣傳行列，和林道禹一同出席跑廳活動。（華文創提供）剛從美國返台放寒假的演員方郁婷（右），回來沒多久便立刻加入宣傳行列，和林道禹一同出席跑廳活動。（華文創提供）

剛考完期末考從美國返台放寒假的演員方郁婷，回來沒多久便立刻加入宣傳行列，和林道禹一同出席活動。電影《大濛》票房正朝7千萬邁進，得知這個好成績，方郁婷燦笑表示「很開心」，透露自己在美國每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待此次寒假回台能一起看《大濛》。林道禹在活動一開始為了不戳破觀眾對角色的想像，維持片中「零台詞」的設定，用Google語音關心影迷：「有人需要衛生紙嗎？感謝大家在最溫暖的節日跟自己最愛的人選擇進戲院看《大濛》，魯常祝大家聖誕節快樂！」逗樂原先哭到停不下來的觀眾們。

得知演員林道禹（左）與方郁婷（右）連跑多場戲院活動，導演陳玉勳驚喜突襲映後現場，足見劇組的好感情。（華文創提供）得知演員林道禹（左）與方郁婷（右）連跑多場戲院活動，導演陳玉勳驚喜突襲映後現場，足見劇組的好感情。（華文創提供）

得知演員連跑5場戲院活動，導演陳玉勳驚喜突襲映後現場，幽默說道：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的，來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」足見劇組的好感情。片中賺人熱淚、每看必哭的「認屍戲」，演員們的詮釋在社群上掀起熱烈討論，方郁婷透露兩年前的聖誕節這天剛好就在拍認屍戲，面對這場崩潰落淚的情緒戲，她坦言拍攝時很緊張，因為「民國」二字在台語發音較困難，加上角色情緒很重，很怕講錯台詞，但也很感謝對手演員林道禹的表演與造型，讓她能很快進入角色當中。

方郁婷（右）得知票房好成績燦笑表示「很開心」，林道禹為維持片中「零台詞」的設定，用Google語音關心影迷。（華文創提供）方郁婷（右）得知票房好成績燦笑表示「很開心」，林道禹為維持片中「零台詞」的設定，用Google語音關心影迷。（華文創提供）

回憶那時的拍攝，導演陳玉勳本來是很緊張、怕搞砸，沒想到大家表現得非常好，幾乎是一次過，讓他覺得很幸運找到這些演員。憑藉動作和眼神「零台詞」演出魯常一角、備受觀眾熱議的林道禹，把讚美歸功於溫柔的導演和阿月、阿霞自然流露的情感，他謙虛回應：「我只是幸運參與情緒轉折很大的其中一幕，還好沒有搞砸。」並分享自己是以送行者的概念來理解角色，用最體面的方式對待往生者，避免煽情，默默陪伴家屬度過難關。

隨著電影討論度發酵，導演陳玉勳日前陸續公開演員們拍攝前的定裝造型，每個角色都有超過15套造型做挑選，飾演阿月的方郁婷造型逼近30套，9m88飾演的阿霞更是定了2次裝，讓導演陳玉勳坦言：「本來以為每個演員試兩、三套就好，沒想到造型師太認真，定了好多套。」

許力文透露，魯常是非常特別的角色，演員本身時髦有型，要將林道禹形塑成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思。（華文創提供）許力文透露，魯常是非常特別的角色，演員本身時髦有型，要將林道禹形塑成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思。（華文創提供）

電影《大濛》仔細考究歷史，透過版型、材質、顏色等造型設計讓角色更貼合時代背景，獲得本屆金馬獎最佳造型設計的高度肯定。除了主演造型煞費苦心，配角們的服裝也不馬虎，造型師許力文在社群揭開服裝構思，透露有些角色加入個人想法去做設計，像是特務組合、高金鐘和魯常，她坦言魯常是非常特別的角色，演員本身很時髦有型，要將他形塑成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思，最後找到一件衣襬特別長的上衣，配上深灰色棉褲、足袋踏米鞋，以及被特意化成蒼白削瘦的臉龐，完成了一個橫跨陰陽之間的擺渡人角色。

方郁婷（左）與飾演林道禹昨天到戲院和觀眾碰面，見到廳內座無虛席，兩人直呼「真的很感動」。（華文創提供）方郁婷（左）與飾演林道禹昨天到戲院和觀眾碰面，見到廳內座無虛席，兩人直呼「真的很感動」。（華文創提供）

電影《大濛》無畏大片來襲，社群討論度持續延燒，越來越多人熱心發起動員活動，請學生、員工、陌生人進戲院看電影，口碑向外擴散之餘，榮獲本屆金馬獎最佳美術設計的王誌成，電影上映期間於社群平台公開場景、美術手稿與拍攝幕後秘辛，掀起觀眾跑去拍攝場景踩點的熱潮。其中柯煒林帶方郁婷去賭博的戲碼，王誌成透露導演陳玉勳有換裝加入演出，但可能是太搶戲還是輸到脫褲子，第2場賭局便沒有加入。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中