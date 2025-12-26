自由電子報
娛樂 電視

文總除夕節目30組卡司名單曝光！天后合體日本神秘嘉賓

〔記者林欣穎／台北報導〕文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今（26）日公布首波夢幻卡司名單，集結Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，以及連續四年接下主持棒的Sandy吳姍儒等跨界演出陣容，規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，陪伴全家大小一起守歲迎新年。

徐懷鈺。（文總提供）徐懷鈺。（文總提供）

節目開場安排氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，攜手孕育許多嘻哈音樂人的台大嘻研社、政大黑人音樂社，以及新竹青年國樂團、SIBONGIE 嬉班子樂團，共同展現突破框架界限的台饒能量；接著帶領觀眾沉浸回憶漩渦「玉女時代」，由兩大玉女掌門人方季惟、陳明眞領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。

深受全家大小喜愛的KTV段落，將再度掀起收視高潮，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格擔任白金級導唱，獻上一首接一首的男女對唱金曲，讓觀眾在吃完年夜飯後，一起高歌熱唱、消耗熱量；顏值與唱功兼具的畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿，也將結合島嶼四季變換和紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》第一波卡司出爐。（文總提供）文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》第一波卡司出爐。（文總提供）

呼應全民運動風氣提升，及台灣選手在國際賽事上屢創佳績，《WE ARE》特別規劃Marz23、徐展元帶領運動小將登台，接受全民的歡呼與喝采，以熱血激昂的歌曲，炒熱年夜飯桌上的氣氛。至於每年觀眾引頸期盼的「國際共演」，則由首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種，最驚喜華麗的盛大演出。

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2026年2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，更多演出陣容與節目資訊，將陸續公布於文化總會粉絲專頁。

