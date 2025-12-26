捲緋聞後亮相！aespa Winter紅毯遭粉絲「安靜抵制」

aespa在紅毯與紛絲打招呼，卻得到不同迴響。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《SBS歌謠大戰》在歡樂氣氛中畫下句點，不過演出結束後，aespa成員Winter卻意外成為討論焦點。近日有網友翻出紅毯畫面指出，當Winter向現場粉絲揮手問候時，台下反應明顯冷淡，幾乎聽不到尖叫聲；反倒是隨後開口的寧寧與Giselle，一出聲便引發全場熱烈歡呼，氣氛瞬間回溫，形成強烈對比。

這段「溫差」畫面在社群上迅速流傳，不少人將原因指向月初延燒至今的緋聞風波。先前，BTS成員田柾國與Winter被傳出戀愛中，起因於實境節目《ARE YOU SURE?!》中，柾國被拍到手臂後側疑似出現「三隻小狗」刺青，而Winter在相近位置也被發現相似圖樣，立刻被網友聯想為情侶刺青，之後兩人疑似穿著情侶裝的畫面也接連被翻出，讓傳聞迅速擴散。

對於外界猜測，SM娛樂僅簡短表示「沒有立場」，HYBE方面則未做任何回應，讓話題持續發酵。部分粉絲因長時間未獲說明，情緒逐漸累積，這回在公開活動上，似乎也反映在現場反應之中。

