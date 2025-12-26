媽媽是建商大佬「萬年小三」 陳仙梅揭母女相愛相殺內幕：眼淚太多被制止

〔記者李紹綾／台北報導〕潘奕如在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演陳仙梅的媽媽，角色「許淑芳」是建商大佬吳皓昇的「萬年小三」。她昨（25日）在臉書分享兩人第一場母女戲的拍攝花絮，陳仙梅也同步貼出播出截圖，回憶這場「一來就很硬」的對手戲。

潘奕如在《豆腐媽媽》飾演吳皓昇的「萬年小三」。（翻攝自臉書）

陳仙梅透露，這場戲不只是劇中母女的第一次對手戲，更是兩人第一次正式碰面就要演情緒極重的橋段，「實在是個挑戰」。為了不讓情感生硬，兩人從開鏡後就天天透過通訊軟體問候早安、晚安，還互稱「馬迷」、「女兒」，提前培養母女默契。正式拍攝時情緒自然湧現，反倒讓陳仙梅被導演要求「不要那麼多悲情（眼淚），請收～再收～收收手收」，她也感謝潘奕如的貼心建議，讓這對母女「完全無違和感」，直呼戲才剛拍，卻已收穫一位溫暖的媽媽兼好朋友。

陳仙梅在《豆腐媽媽》與飾演母親的潘奕如有精彩對手戲。（翻攝自臉書）

潘奕如坦言，這場戲對她和陳仙梅來說意義非凡，因為拍攝前一天才臨時得知，第一場母女戲就是情感最濃烈的重頭戲，「第一次正式對戲，就要直接進入這麼複雜的情緒，真的很不容易」，她感謝導演馮凱細膩的引導，讓兩人把前期培養的母女情感全放進角色裡，藏在心底的愛、委屈、心疼與糾結，也在彼此支撐下自然流露。

潘奕如（左）、陳仙梅在《豆腐媽媽》飾演母女。（翻攝自臉書）

拍完最後一個鏡頭，導演馮凱高喊「收工」，並微笑給了她們一個大拇指，讓潘奕如直呼感動。她感性表示，那一刻不只是被肯定，而是感覺到導演帶著演員「一起走進彼此的心裡」，也為這段「母女相愛卻難相處的階段」留下難忘的一頁。

