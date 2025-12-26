自由電子報
娛樂 電影

天命最高！《尋秦記》沿用港劇主題曲 古天樂林峯合唱爆回憶殺

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港開年話題動作片《尋秦記》由古天樂、鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演。在電影版中，古天樂和林峯也重新詮釋主題曲《天命最高》，歌曲一出，讓粉絲感動直呼回憶再現。

林峯、古天樂主演的《尋秦記》將在1月上映。（華映娛樂提供）林峯、古天樂主演的《尋秦記》將在1月上映。（華映娛樂提供）

當年港劇版的主題曲是由古天樂演唱，隨著劇集大受觀迎，主題曲也是很多台灣影迷最熟悉的廣東歌曲之一，旋律一出可說喚起眾多粉絲集團記憶。而電影版本決定延用這首深入人心的主題曲，也特別邀請在片中扮演秦王的林峯一起演唱，兩師徒首次合唱，展現絕佳默契，錄音過程非常順利，再加上重新編曲，讓電影氣勢全面升級。

《尋秦記》古天樂。（華映娛樂提供）《尋秦記》古天樂。（華映娛樂提供）

古天樂表示，很多劇迷都告訴他一聽到主題曲前奏都會起雞皮疙瘩，他說：「歌名《天命最高》這四個字是一個使命，雖說這世界沒有最高境界，但我們都盡全力去做，像是拍電影版《尋秦記》一樣，過程中有很多困難，但都一一克服。」林峯表示之前舉辦的演唱會，曾邀請古天樂當嘉賓，兩人就已合唱了主題曲《天命最高》，為錄音做暖身，「有了之前的經驗，錄音過程更順利了。」他表示當年的版本一開頭有一個馬叫聲，「那個聲音可說是大家的集體回憶，特別希望能保留下來。」古天樂表示認同，「立刻加給大家回憶。」新版主題曲仍保留馬叫聲，向原版本致敬。

《尋秦記》林峯。（華映娛樂提供）《尋秦記》林峯。（華映娛樂提供）

在港劇版中，古天樂扮演的項少龍最後娶了宣萱和郭羨妮兩大美女，大享齊人之福，在外還有一位紅粉知己騰麗名，電影版中三位女星再度合體，延續緣份。她們表示都收到古天樂親自邀請，二話不說全力配合演出，宣萱表示古天樂在現場身兼多職，要演出又要顧及拍攝大小事情，壓力很大，「他在現場很辛苦，我們不會去煩他。」

《尋秦記》滕麗名。（華映娛樂提供）《尋秦記》滕麗名。（華映娛樂提供）

三人都很期待電影上映，笑說可以再拍一版，「讓感情戲多一點，安排古天樂迎娶騰麗名，三女共侍一夫的歡樂大結局！」而且預告一出，影迷都驚訝三人凍齡有術，容貌身材都和20多年前差不多，她們笑說很努力「保鮮」！宣萱大讚：「騰麗名是保持的最好啊！」

《尋秦記》郭羨妮、朱鑑然。（華映娛樂提供）《尋秦記》郭羨妮、朱鑑然。（華映娛樂提供）

《尋秦記》宣萱。（華映娛樂提供）《尋秦記》宣萱。（華映娛樂提供）

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。

《尋秦記》將於2026年1月9日上映。

