自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

被阿本認證「塑料兄弟」 邱宇辰突爆男星喝醉脫序行徑

〔記者林欣穎／台北報導〕夏和熙、阿本、木木主持網路綜藝節目《OMO調查局》，本周邀來正在為劇集《舊金山美容院》宣傳的連晨翔與推出新歌舞曲《CINDER KISS》的「毛弟」邱宇辰擔任嘉賓，這對好兄弟同是從男團背景出身，因為拍戲結緣而擁有絕佳私交，過往生活更是幾乎形影不離。

連晨翔（右）與邱宇辰上節目。（快電商提供）連晨翔（右）與邱宇辰上節目。（快電商提供）

邱宇辰近期因為親哥王子爆出感情風波，疑似受到影響，在中國舉辦的音樂會接連宣布延期暫緩，近期他登上節目，面對三位主持人輪番拷問，邱宇辰透露，他在低潮時，連晨翔會到他家陪伴，「然後我們就睡在同一個床上就一直在聊天。像姐妹那種聊天，聊到晚上沒辦法睡、就是什麼都可以聊。」連晨翔則補充：「我們的相處模式其實就是慢慢，但就是一直有對方在自己的生活中，就像我們可能好幾個月都沒有見過面，但我們一碰面或是一訊息，就是像家人一樣，沒有很尷尬的那種感覺。」

夏和熙看著他們如此惺惺相惜，忍不住對邱宇辰吃味：「我們也睡過好幾次啊！」邱宇辰當場爆料夏和熙某次喝醉行徑：「不只跟我睡一起，還一直壓我！我累到睡著了，突然跳上我的床，把我的棉被被拉開，就這樣壓著我，他是上半身全裸、又剛跳到游泳池全身很濕，而且他喝醉的時候力道特別大。」阿本見狀補刀：「若兩人掉到海裡要救誰?」未料邱宇辰竟選擇救連晨翔：「因為夏和熙游泳很快、很厲害。」

夏和熙（左起）、木木、邱宇辰、連晨翔、阿本錄製網路綜藝節目《OMO調查局》。（快電商提供）夏和熙（左起）、木木、邱宇辰、連晨翔、阿本錄製網路綜藝節目《OMO調查局》。（快電商提供）

連晨翔與邱宇辰認識超過10年，邱宇辰形容好友：「最原本那個初心感是沒有變的，在孩子氣的當下，他其實做了很多很成熟的事情。自己的人生目標其實滿明確的，遇到喜歡的感情，他就可以結婚，其實這一方面滿佩服他。」

聊到從偶像轉為人夫的心境，連晨翔表示：「這一塊我本來就有在計畫，想要在我的年齡大概這個時候，我想要做這件事情。」與老婆劉品言交往時，邱宇辰也是他第一個訴說這件事情的人。看著兄弟如今享受家庭幸福，邱宇辰稱讚言言：「我覺得一百分！你的福氣啦！」經過這一集拷問後，阿本為2人寫下調查結案報告：「塑料兄弟、堅定一千年。」給予友誼祝福。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中