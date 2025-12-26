被阿本認證「塑料兄弟」 邱宇辰突爆男星喝醉脫序行徑

〔記者林欣穎／台北報導〕夏和熙、阿本、木木主持網路綜藝節目《OMO調查局》，本周邀來正在為劇集《舊金山美容院》宣傳的連晨翔與推出新歌舞曲《CINDER KISS》的「毛弟」邱宇辰擔任嘉賓，這對好兄弟同是從男團背景出身，因為拍戲結緣而擁有絕佳私交，過往生活更是幾乎形影不離。

連晨翔（右）與邱宇辰上節目。（快電商提供）

邱宇辰近期因為親哥王子爆出感情風波，疑似受到影響，在中國舉辦的音樂會接連宣布延期暫緩，近期他登上節目，面對三位主持人輪番拷問，邱宇辰透露，他在低潮時，連晨翔會到他家陪伴，「然後我們就睡在同一個床上就一直在聊天。像姐妹那種聊天，聊到晚上沒辦法睡、就是什麼都可以聊。」連晨翔則補充：「我們的相處模式其實就是慢慢，但就是一直有對方在自己的生活中，就像我們可能好幾個月都沒有見過面，但我們一碰面或是一訊息，就是像家人一樣，沒有很尷尬的那種感覺。」

夏和熙看著他們如此惺惺相惜，忍不住對邱宇辰吃味：「我們也睡過好幾次啊！」邱宇辰當場爆料夏和熙某次喝醉行徑：「不只跟我睡一起，還一直壓我！我累到睡著了，突然跳上我的床，把我的棉被被拉開，就這樣壓著我，他是上半身全裸、又剛跳到游泳池全身很濕，而且他喝醉的時候力道特別大。」阿本見狀補刀：「若兩人掉到海裡要救誰?」未料邱宇辰竟選擇救連晨翔：「因為夏和熙游泳很快、很厲害。」

夏和熙（左起）、木木、邱宇辰、連晨翔、阿本錄製網路綜藝節目《OMO調查局》。（快電商提供）

連晨翔與邱宇辰認識超過10年，邱宇辰形容好友：「最原本那個初心感是沒有變的，在孩子氣的當下，他其實做了很多很成熟的事情。自己的人生目標其實滿明確的，遇到喜歡的感情，他就可以結婚，其實這一方面滿佩服他。」

聊到從偶像轉為人夫的心境，連晨翔表示：「這一塊我本來就有在計畫，想要在我的年齡大概這個時候，我想要做這件事情。」與老婆劉品言交往時，邱宇辰也是他第一個訴說這件事情的人。看著兄弟如今享受家庭幸福，邱宇辰稱讚言言：「我覺得一百分！你的福氣啦！」經過這一集拷問後，阿本為2人寫下調查結案報告：「塑料兄弟、堅定一千年。」給予友誼祝福。

