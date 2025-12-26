自由電子報
娛樂 電視

胡瓜首秀刀工市場擠爆！蔡小虎迷柏青哥「曾賠1500萬」

〔記者林欣穎／台北報導〕華視、緯來綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、「歐弟」歐漢聲聯手主持。本週最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將MIX新秀」為歌唱主題；高口碑外景單元「胡蘭歐出任務」人氣橫掃全台，連續數週深入在地市場拍攝，所到之處皆宛如「巨星來襲」般寸步難行。

蔡小虎（左）與風田（右）台上大聊共同嗜好「柏青哥」。（華視提供）蔡小虎（左）與風田（右）台上大聊共同嗜好「柏青哥」。（華視提供）

胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團AKB48 Team TP同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。

其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語，宛如自開聊天室，讓一旁三位主持人忍不住笑說：「唉呦找到同好了！」事實上，蔡小虎多年前就曾透露自己曾在當紅時沉迷柏青哥，常飛到日本玩機台，但逢賭必輸，前後金額加上機票，一度賠了快台幣1500萬。

陳亞蘭（左二）、胡瓜（左三）、歐漢聲（右一）市場挑戰刀工。（華視提供）陳亞蘭（左二）、胡瓜（左三）、歐漢聲（右一）市場挑戰刀工。（華視提供）

「胡蘭歐出任務」本週主持群挺進桃園市場，再度激發婆媽粉的熱情，更有鮮魚攤商一見到胡瓜便激動大喊：「你要吃什麼都不用錢！」隨即抓起塑膠袋就往裡狂塞好幾條大魚，嚇得胡瓜趕緊攔阻並哭笑不得地驚呼：「吃不完啦！」無敵的親民魅力讓現場氣氛嗨到最高點。

本集挑戰經典家常菜「醬燒雞丁」，在採買過程中，胡瓜更破天荒獻出人生首次的「雞腿去骨初體驗」。由專業雞販現場手把手傳授刀法，只見胡瓜神情緊張、小心翼翼地拿著尖刀操作，讓一旁的陳亞蘭看得提心吊膽，不斷驚呼提醒：「阿瓜師！要小心耶！」從驚險萬分的刀工處理到笑料百出的採買過程，全程慌亂又逗趣，將最真實的互動呈現給觀眾。

備受期待的古裝劇單元「現代包青天」重磅登場，由陳亞蘭率領胡瓜、歐漢聲、唐從聖組成「史上最散仙辦案三人組」。本集改編經典冤案《烏盆記》，並邀請沈世朋、王彩樺、王宇婕及人氣男團ARKis同台飆戲，原本令人不寒而慄的冤案，竟被翻玩成笑料滿點的荒謬鬧劇，現場笑聲不斷。

王彩樺（左）劇中飾演視財如命的惡毒妻子，見「財氣十足」的胡瓜便瞬間動心。（華視提供）王彩樺（左）劇中飾演視財如命的惡毒妻子，見「財氣十足」的胡瓜便瞬間動心。（華視提供）

劇中陳亞蘭飾演的包青天正氣凜然查辦附著冤魂的「烏盆」，企圖為民伸冤，沒想到身邊的胡瓜、歐漢聲、唐從聖不僅幫不上忙，還頻頻出餿主意帶歪辦案節奏，讓威嚴公堂瞬間變成大型失控現場，陳亞蘭多次憋笑到差點接不下戲。

演技同樣大爆發的還有「台灣濱崎步」王彩樺，劇中飾演視財如命的惡毒妻子，一見由胡瓜飾演、散發「財氣十足」的公孫策便瞬間動心，甚至暗中策畫「除掉親夫」。王彩樺將壞心腸與瘋癲笑果完美融合，荒誕情節讓全場驚呼連連，也讓飾演包青天的陳亞蘭哭笑不得，成為本集最大看點。



