自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾莞婷菜市場採買「靠臉吃遍」 廚房驚險出災難

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、張立東、阿本錄製《嗨！營業中》繼上一集勇闖最北孤島「彭佳嶼」，延續荒島上「記憶中的味道」讓夥伴珍惜知足。最新一集邀來曾莞婷大駕光臨。一向嚴厲的合夥人竟破例祭出最爽待遇，宣布當天必須在「傍晚 6 點前」準時收工，讓莎莎驚呼不敢置信，姚元浩更忍不住直呼：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」

曾莞婷「鑲金」現身廚房大亂。（好看娛樂提供）曾莞婷「鑲金」現身廚房大亂。（好看娛樂提供）

曾莞婷因為《影后》鑲金，她的加入讓夥伴們瞬間開啟「影后模式」，然而女神魅力不僅收服了主持群，連在地民眾都為之瘋狂。張立東與姚元浩全程貼身守護女神過馬路；在市場採買時，曾莞婷更是憑著一張臉就「吃遍天下」，想吃的香腸有老闆大方請客，買魚甚至還被招待新鮮生魚片，超強親和力讓物資採集任務進行得異常順利。沒想到，這種「放鬆氛圍卻成了廚房災難，讓原本應該感人的美味復刻任務，差點演變成集體大翻車。

曾莞婷擔任來賓。（好看娛樂提供）曾莞婷擔任來賓。（好看娛樂提供）

平時最穩定的甜點擔當莎莎，竟在製作蛋糕時犯下離譜錯誤：忘記加入泡打粉，眼看失敗的成品，讓她陷入前所未有的鬱悶，張立東甚至只能尷尬緩頰「就當莎莎沒來」。

姚元浩（左起）、莎莎、曾莞婷、張立東、阿本製作成功漁港著名的「船長麵」與「海女麵」。（好看娛樂提供）姚元浩（左起）、莎莎、曾莞婷、張立東、阿本製作成功漁港著名的「船長麵」與「海女麵」。（好看娛樂提供）

認真的阿本也在餐台前亂了方寸，將調味料搞混的驚慌模樣引發全場爆笑。最驚險的是，當姚元浩準備出菜時，負責備料的張立東與曾莞婷才猛然驚覺生魚片跟豆腐根本還沒切，讓成功漁港著名的「船長麵」與「海女麵」Food製美味任務面臨卡關。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中