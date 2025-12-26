自由電子報
娛樂 最新消息

中國男演員下戲突甩女星巴掌 嘻笑稱「想練手勁」網炸鍋

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國短劇圈近日再掀爭議。憑藉古裝短劇《再無一眼入君心》打開知名度的女演員張乙萌，近日公開控訴自己在拍戲現場休息期間，竟遭同劇男演員突如其來狠甩巴掌，對方事後還輕描淡寫表示「想練練手勁」，相關畫面曝光後引發網路譁然。

張乙萌在社群平台上傳的影片中可見，事發當時她的戲份早已拍攝結束，正坐在布景的椅子上休息，並未進行任何排練或互動，沒想到一名男演員突然從旁走來，毫無預警揮手朝她臉部打去，力道之大，連她固定相當牢靠的髮飾都被直接打飛。

張乙萌（後）演過不少短劇。（翻攝自IG）張乙萌（後）演過不少短劇。（翻攝自IG）

突如其來的巴掌不僅讓張乙萌當場驚聲尖叫，連在場的工作人員也全都看傻眼，現場氣氛瞬間凝結，而這一幕也剛好被拍攝幕後花絮的助理全程記錄下來。張乙萌事後還原狀況，她強調整起事件完全不是戲劇需求，更非任何排練內容，對方事前也從未告知或詢問。

她坦言自己在劇組向來性格溫和，對工作人員與合作演員始終保持尊重，甚至自嘲脾氣好到「有時候會被當成軟弱的人」，因此這次遭遇對她而言完全是始料未及，至今仍無法理解對方為何會做出如此行為。

更令她無法接受的是男演員事後的態度。張乙萌透露，事件發生後執行導演立刻上前質問對方為何動手，沒想到男方卻一臉輕鬆、嘻皮笑臉回應：「我想練練位置，練練手勁。」這番說法不僅讓她感到荒謬，也引發外界撻伐，直指此舉缺乏基本尊重，更是對他人身體安全的嚴重漠視。

張乙萌控訴自己休息時，突然被男演員甩巴掌。（翻攝自抖音）張乙萌控訴自己休息時，突然被男演員甩巴掌。（翻攝自抖音）

回想起事發當下，張乙萌也心有餘悸直呼：「慶幸他手裡沒有什麼尖銳物品。」她表示，選擇公開事件並非單純情緒宣洩，而是希望提醒所有在影視產業工作的演員與幕後人員，無論是在拍攝或休息時間，都務必保護好自己，「避免一些不可理喻的人傷害到自己」。

事件曝光後，網路上湧入大量聲援聲浪，不少網友替張乙萌抱不平，認為無論是否身處拍戲環境，任何形式的肢體衝突都不應被合理化，也呼籲劇組與平台正視拍攝現場的安全管理與職場界線問題。

點圖放大header
點圖放大body

