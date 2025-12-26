吉董揭母失智症 大哥猝逝無法啟齒：她聽得懂嗎

〔記者陽昕翰／台北報導〕董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」發行台語專輯《褪褲lān的兄弟》，他把自己的人生故事與對礦工爸爸記憶寫進歌裡，專輯找來趙家駒共同擔任製作人，並與武雄、馮羿等音樂人合作，也多次拜訪猴峒礦工文史館採樣。其中收錄的歌曲《你那會離開》抒發對離世大哥的思念，他難過表示：「每每唱到這首歌都會忍不住淚水。」

董事長樂團主唱吳永吉推出台語專輯《褪褲lān的兄弟》。（獨一無二娛樂文化提供）

回憶兩年前，最疼愛他的大哥在澎湖突然離世，當時媽媽又正值失智症，白髮人送黑髮人，讓他不知該如何跟媽媽啟齒，無奈地說：「她聽得懂嗎？」

請繼續往下閱讀...

吉董透露，大哥從小就是家裡的榜樣，小時候住宜蘭讀書是國小全校第一名，領縣長獎畢業，「後來被爸爸接回搬到瑞芳建基煤礦附近，國高中功課還是很好，就讀國中時只要報大哥名號，就不會被欺負。」在大哥去世後，吉董時常在想，「那時候爸爸如果沒有把大哥接回瑞芳，現在應該是在大學當教授吧？而不是每天風吹日曬的工地主任。」如今也只能藉歌抒情。

吉董抒發慟失大哥的心情。（獨一無二娛樂文化提供）

在吉董的印象中，小時候一直在搬家，就是跟著爸爸住在礦工工寮，「一家六口擠在一個三四坪裡，盥洗跟煮食都在工寮的公共區域裡進行」，這首歌成了歌曲《工寮》的創作靈感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法