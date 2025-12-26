自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

朱孝天先開砲再道歉遭搬出《流星花園》金句酸爆 加碼一動作又被罵翻

〔記者陳慧玲／台北報導〕朱孝天近日經常登上熱搜，主要是他先是「開砲」猛烈爆料，但昨（25日）晚終於在各大社群發出道歉聲明，原本他一度同時發出中英文道歉聲明，但隨即又刪除了英文版本，另外他的道歉內容與方式也引起討論，不少網友還搬出當年言承旭在《流星花園》裡的「金句」酸爆朱孝天。

原本朱孝天猛烈爆料，內容涉及假唱、勾結黃牛等事項，還稱自己已去「國台辦」配合調查，但昨晚他發出道歉聲明，指出自己是在遭受網路暴力後情緒失控，身心俱疲，才會發表有失妥當的言論，並稱自己「做出了錯誤的示範」，另外也提到之前提到的「國台辦」相關言論與實情不符，特別做出澄清與致歉。

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民和阿信搭檔的巡演，又宣布新的場次。（翻攝自IG）言承旭（左起）、吳建豪、周渝民和阿信搭檔的巡演，又宣布新的場次。（翻攝自IG）

看到朱孝天道歉，許多網友表示能體諒，但仍有大群網友無法接受，甚至搬出以前《流星花園》裡的金句酸他，當年言承旭飾演的「道明寺」說過一句台詞：「如果道歉有用的話，要警察幹嘛？」事後不少網友常截圖這段台詞作為梗圖，這次看到朱孝天先是亂「開砲」爆料，傷害造成才又道歉，網友忍不住再次想起這句台詞。

另外朱孝天道歉後的一個動作，又讓網友質疑他的誠意，因為他昨晚發出聲明之後，在微博開啟了「一鍵保護」功能，目前再去搜尋他的帳號「朱孝天」已找不到，僅剩另一個工作室帳號，想留言評論的網友變成沒有管道可直接讓朱孝天看到，因此他又被罵翻。

有網友覺得可惜，認為朱孝天有機會當大明星開唱，他卻寧可當網紅介紹美食。（翻攝自小紅書）有網友覺得可惜，認為朱孝天有機會當大明星開唱，他卻寧可當網紅介紹美食。（翻攝自小紅書）

之前朱孝天說因為唱片公司提出3個要求被他拒絕後就被片面斷聯，當然也無法加入F4演唱會，眼看言承旭、吳建豪、周渝民和阿信的組合演唱會大成功，朱孝天卻只能繼續拍片介紹美食，不少網友也覺得可惜，直呼朱孝天可以當大明星他卻選擇當網紅，目前「恆星之城」演唱會也宣布，繼上海4場之後，明年1月9至11日將轉往成都開唱。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中