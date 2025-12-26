朱孝天先開砲再道歉遭搬出《流星花園》金句酸爆 加碼一動作又被罵翻

〔記者陳慧玲／台北報導〕朱孝天近日經常登上熱搜，主要是他先是「開砲」猛烈爆料，但昨（25日）晚終於在各大社群發出道歉聲明，原本他一度同時發出中英文道歉聲明，但隨即又刪除了英文版本，另外他的道歉內容與方式也引起討論，不少網友還搬出當年言承旭在《流星花園》裡的「金句」酸爆朱孝天。

原本朱孝天猛烈爆料，內容涉及假唱、勾結黃牛等事項，還稱自己已去「國台辦」配合調查，但昨晚他發出道歉聲明，指出自己是在遭受網路暴力後情緒失控，身心俱疲，才會發表有失妥當的言論，並稱自己「做出了錯誤的示範」，另外也提到之前提到的「國台辦」相關言論與實情不符，特別做出澄清與致歉。

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民和阿信搭檔的巡演，又宣布新的場次。（翻攝自IG）

看到朱孝天道歉，許多網友表示能體諒，但仍有大群網友無法接受，甚至搬出以前《流星花園》裡的金句酸他，當年言承旭飾演的「道明寺」說過一句台詞：「如果道歉有用的話，要警察幹嘛？」事後不少網友常截圖這段台詞作為梗圖，這次看到朱孝天先是亂「開砲」爆料，傷害造成才又道歉，網友忍不住再次想起這句台詞。

另外朱孝天道歉後的一個動作，又讓網友質疑他的誠意，因為他昨晚發出聲明之後，在微博開啟了「一鍵保護」功能，目前再去搜尋他的帳號「朱孝天」已找不到，僅剩另一個工作室帳號，想留言評論的網友變成沒有管道可直接讓朱孝天看到，因此他又被罵翻。

有網友覺得可惜，認為朱孝天有機會當大明星開唱，他卻寧可當網紅介紹美食。（翻攝自小紅書）

之前朱孝天說因為唱片公司提出3個要求被他拒絕後就被片面斷聯，當然也無法加入F4演唱會，眼看言承旭、吳建豪、周渝民和阿信的組合演唱會大成功，朱孝天卻只能繼續拍片介紹美食，不少網友也覺得可惜，直呼朱孝天可以當大明星他卻選擇當網紅，目前「恆星之城」演唱會也宣布，繼上海4場之後，明年1月9至11日將轉往成都開唱。

