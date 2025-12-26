李沐認「缺乏安全感」陷空杯狀態 苦練芭蕾找回自己

〔記者李紹綾／台北報導〕李沐擔任《COSMOPOLITAN》封面人物，她近期在影集《如果我不曾見過太陽》表現亮眼，談到角色「江曉彤」，仍為角色的遭遇感到心疼。

回憶拍攝時的最大感觸，李沐一度哽咽落淚：「我學到要珍惜。很多看似平凡的小事，其實都很美好，像是天氣好的時候，我會想，如果角色們也能感受到就好了。」

李沐曾對表演「缺乏安全感」。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

李沐表示，拍攝過程深刻感受到這是一個「很重要的故事」，也重新體會新聞標題背後的重量：「當暴力事件一再出現，人會逐漸麻木，但這部戲提醒我，那些都是別人真實的人生，是改變命運的關鍵時刻。」她期盼觀眾能將對角色的同情轉化為同理心，在現實中多一份理解與關懷。

為了詮釋「江曉彤」，李沐花三個月練習芭蕾，也重新找回身心連結。舞蹈老師引導她放下對動作與節奏的焦慮，專注感受動作帶來的情緒，她笑說：「以前心和身體好像斷線了，現在終於連回來。」

李沐形容自己近1年處於「空杯」狀態。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

談及角色與自己的差異，李沐形容自己原本較悲觀，「江曉彤」卻相信努力會有回報，對世界充滿愛，這些特質也影響了她：「拍完後我才發現，她真的把我變成更願意付出的人。」但在愛情觀上，李沐則更趨成熟，學會在情感與現實間取得平衡。

近一年李沐形容自己處於「空杯」狀態，不急著定義自己，只專注過好當下。過去她曾為缺乏鮮明風格感到不安，直到前輩提醒她其實早已有自己的個性，才開始學著看見自己、感受當下。

李沐（左）、江齊（右）擔任《COSMOPOLITAN》封面之星。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

對李沐而言，活在當下尤為重要。她坦言曾對表演缺乏安全感，想把一切先規劃好，但後來明白，有時放手，事情反而會往前走。談到演戲的意義，她說：「能夠演戲，本身就是最大的禮物。」她笑言，正是演員這個身分，讓她不斷學習、理解不同人生，也讓生活逐漸步上軌道。

