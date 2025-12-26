自由電子報
娛樂 電視

王宇婕耶誕前夕突動刀！深夜報平安：事情比我想的嚴重

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神王宇婕昨（25日）深夜突然透過臉書發文報平安，她透露自己在耶誕節前夕緊急動了一場手術，讓不少粉絲嚇了一跳。

王宇婕耶誕節前住院開刀。（翻攝自臉書）王宇婕耶誕節前住院開刀。（翻攝自臉書）

王宇婕在臉書寫道：「今年的聖誕節，對我來說很特別。」她坦言，從日本回來沒幾天就感到身體不適，一直以為只是胃不舒服，「忍一忍就好」，沒想到20日進了急診後，當天立刻開刀，才驚覺「事情比我想的嚴重得多」。

王宇婕感受到平凡幸福的可貴。（翻攝自臉書）王宇婕感受到平凡幸福的可貴。（翻攝自臉書）

這次突如其來的狀況，也讓王宇婕對健康有了全新的體會，她感慨說：「有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說『沒事啦』。」並提醒大家，「身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽」。

王宇婕（右起）開心與媽媽蕭瑤、哥哥過耶誕節。（翻攝自臉書）王宇婕（右起）開心與媽媽蕭瑤、哥哥過耶誕節。（翻攝自臉書）

所幸手術一切順利，王宇婕23日順利出院，剛好能陪家人過耶誕節，讓她格外珍惜。她特別感謝醫療團隊的照顧，表示術後恢復狀況比預期好，「隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活」，甚至還完成了早已答應好的工作，直呼「真的只有滿滿的感謝」。

王宇婕（右）開心與媽媽蕭瑤過耶誕節。（翻攝自臉書）王宇婕（右）開心與媽媽蕭瑤過耶誕節。（翻攝自臉書）

王宇婕在文中提到，耶誕節一直是自己和哥哥最喜歡的節日，「不管多忙，都希望能跟家人一起過」，今年因為這場意外，更深刻感受到平凡幸福的可貴，「雖然只是很簡單的聚會，但那份『能好好坐在一起吃飯』的感覺，真的很珍貴」。

王宇婕感受到平凡幸福的可貴。（翻攝自臉書）王宇婕感受到平凡幸福的可貴。（翻攝自臉書）

王宇婕（右）開心與媽媽蕭瑤過耶誕節。（翻攝自臉書）王宇婕（右）開心與媽媽蕭瑤過耶誕節。（翻攝自臉書）

最後，王宇婕也在耶誕佳節向大家送上祝福，希望大家在年末迎接新的一年時，都能身體健康、平安，慢慢走出不安與低潮，「也走向更好的自己」，溫暖文字讓不少粉絲留言替她打氣，也慶幸她已平安度過這一關。

