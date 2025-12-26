自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

超猛！《多情城市》童星思思轉大人 18歲秀辣腿成「洋基女孩」

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳亮彤2019年在民視八點檔《多情城市》挑戰一人分飾雙胞胎「思思」和「念念」，演出蘇晏霈的小時候，自然純真的演技深受觀眾喜愛。如今的她已經18歲，日前出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會，女大十八變的模樣讓人驚艷，如今更傳喜訊，她選上洋基工程籃球啦啦隊，成為全台灣年紀最小的啦啦隊忙內，這個月27、28是洋基啦啦隊首戰。

陳亮彤加入洋基工程籃球啦啦隊。（翻攝自IG）陳亮彤加入洋基工程籃球啦啦隊。（翻攝自IG）

成為洋基女孩，陳亮彤說：「18歲了聖誕老公公不會給我禮物，但可以加入洋基女孩，就是我今年最好的聖誕禮物了！」

陳亮彤（左）在《多情城市》一人分飾雙胞胎「思思」和「念念」。（翻攝自YT）陳亮彤（左）在《多情城市》一人分飾雙胞胎「思思」和「念念」。（翻攝自YT）

陳亮彤（左）日前和廖苡喬出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會。（資料照，記者陳奕全攝）陳亮彤（左）日前和廖苡喬出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會。（資料照，記者陳奕全攝）

她之前受訪時，提到目前讀高三，未來想走戲劇、服裝設計或是多媒體應用等科系，是否還想繼續演戲？她堅定表示：「從七歲就開始拍戲，覺得未來就要走這條路，這條路可以讓我體驗到很多人的不同人生。」想當演員這條路，家人反對嗎？她搖搖頭笑稱「沒有，媽媽跟我一直說要保持自己初心」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中