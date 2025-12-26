超猛！《多情城市》童星思思轉大人 18歲秀辣腿成「洋基女孩」

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳亮彤2019年在民視八點檔《多情城市》挑戰一人分飾雙胞胎「思思」和「念念」，演出蘇晏霈的小時候，自然純真的演技深受觀眾喜愛。如今的她已經18歲，日前出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會，女大十八變的模樣讓人驚艷，如今更傳喜訊，她選上洋基工程籃球啦啦隊，成為全台灣年紀最小的啦啦隊忙內，這個月27、28是洋基啦啦隊首戰。

陳亮彤加入洋基工程籃球啦啦隊。（翻攝自IG）

成為洋基女孩，陳亮彤說：「18歲了聖誕老公公不會給我禮物，但可以加入洋基女孩，就是我今年最好的聖誕禮物了！」

陳亮彤（左）在《多情城市》一人分飾雙胞胎「思思」和「念念」。（翻攝自YT）

陳亮彤（左）日前和廖苡喬出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會。（資料照，記者陳奕全攝）

她之前受訪時，提到目前讀高三，未來想走戲劇、服裝設計或是多媒體應用等科系，是否還想繼續演戲？她堅定表示：「從七歲就開始拍戲，覺得未來就要走這條路，這條路可以讓我體驗到很多人的不同人生。」想當演員這條路，家人反對嗎？她搖搖頭笑稱「沒有，媽媽跟我一直說要保持自己初心」。

