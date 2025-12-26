權恩妃紅色造型+10吋高空花火 高雄跨年雙彩蛋

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今公布跨年雙彩蛋！「水彈女王」權恩妃將以紅色喜氣造型現身跨年，「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋高空花火，跟著BLACKPINK音樂躍向新年。

「水彈女王」權恩妃將以紅色喜氣造型現身高雄跨年。（市府提供）

高雄市長陳其邁表示，「2026雄嗨趴」跨年晚會以節目和演出，呈現高雄智慧城市和文化創意的亮點，除邀請讓粉絲引頸期盼的海外卡司權恩妃KWON EUNBI，市民朋友期待的亞灣跨年花火更濃縮了一整年的浪漫與精彩，在空中上演的五彩花火，將城市應援發揮到極致。

請繼續往下閱讀...

「水彈女王」權恩妃將以紅色喜氣造型現身高雄跨年。（市府提供）

「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度擔任高雄跨年演出嘉賓，她表示「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲，」，加碼透露特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄「RUBI」們注入滿滿能量。

「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋高空花火，跟著BLACKPINK、TWICE音樂躍向新年。（市府提供）

今年跨年花火首度施放最大10吋的高空花火，在時代大道周邊抬頭就能輕鬆欣賞，推薦觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星。

市府指出，為民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋高空花火，跟著BLACKPINK、TWICE音樂躍向新年。（市府提供）

2026亞灣跨年花火，以繁星般閃耀的光點揭開序幕，接著以幾何線條般的煙火構築出「高雄─智慧之城」的光之網絡，緊扣高雄發光發熱的產業以及不斷創新的軟實力，最終以金銀光雨覆滿夜空，緊扣「光」的語言及美好記憶，讓夢想在高雄的光中綻放、大步前行，共同躍向2026年！ 跨年晚會資訊請至 https://khnewyear.tw 查詢。

權恩妃KWON EUNBI《Hello Stranger》MV

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法