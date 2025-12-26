自由電子報
娛樂 最新消息

張惠妹領銜台東跨年晚會將聚人潮 警局投入200名警力維安

〔記者黃明堂／台東報導〕全台矚目的「2026台東跨年晚會」即將在下週熱鬧登場，今年最大亮點莫過於歌壇天后張惠妹重返家鄉，擔綱跨年倒數的壓軸演出，預計將吸引大量粉絲湧入。為了因應近期台北捷運隨機傷人案件所引發的公共安全關注，台東縣警察局全面提升戒備，將動員200名警力確保在天后開唱的狂歡氣氛中，民眾的安全能得到最嚴密的保障。

台東縣警察局局長蔡燕明近日親自率領台東分局、交通隊、保安科等業務單位，會同主辦單位縣府文化處實施現地會勘。本次維安行動將針對活動安全、交通疏導及突發狀況應變進行全方位規劃，屆時將動員高達200名的警民力進駐現場，維持秩序並提高見警率。此外，警方已在場地周邊設置緊急應變處理小組，並針對機場、火車站及公車轉運站等交通樞紐增派警力巡邏，以防患於未然。

台東跨年晚會將在海濱公園舉辦，警察局長蔡燕明（白襯衫）到場指揮布署維安計畫。（記者黃明堂翻攝）台東跨年晚會將在海濱公園舉辦，警察局長蔡燕明（白襯衫）到場指揮布署維安計畫。（記者黃明堂翻攝）

蔡燕明表示，為維護會場純淨與大眾安全，晚會現場嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝及爆裂物等違禁物品，警方將依規定嚴格執法。考量到張惠妹帶來的超高人氣恐造成周邊交通與人流壓力，警方也呼籲參加活動的民眾，入場時請保持秩序，若遇任何突發狀況切勿驚慌，應配合現場工作人員與警方的管制疏導措施。

今年的台東跨年晚會不僅有阿妹的震撼演出，更結合了台東壯麗的海景與璀璨的煙火秀，要讓民眾在音樂與熱情中迎接2026年。警方呼籲民眾如在會場發現可疑人事物，請立即撥打110報案電話，共同守護這場具備國際水準的音樂饗宴，確保活動在平安、有序的氛圍下圓滿舉行。

點圖放大body

