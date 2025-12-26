池錫辰母親平安夜辭世！ 劉在錫、金鐘國低調守靈暖心陪伴

《Running Man》班底「王鼻子」池錫辰母親於平安夜辭世。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名綜藝節目《Running Man》主持人池錫辰24日傳來噩耗，母親於平安夜辭世，享耆壽90歲。才剛在「第3屆《藉口GO》頒獎典禮」榮獲主持生涯首座大賞的他，瞬間面對喪母之痛，消息曝光後，引發粉絲與觀眾深切哀悼。

據悉，池錫辰目前與家屬一同守靈，接待前來弔唁的親友。與他長年合作的《Running Man》主持群劉在錫與金鐘國，特地親自前往靈堂表達慰問，低調陪伴池錫辰走過艱難時刻，展現兄弟深厚情誼，溫暖舉動也被媒體捕捉。

《Running Man》成員劉在錫（後排左三）、金鍾國（後排左二）陪伴守靈。（資料照；中天綜合台提供）

靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館2號室，入殮儀式於25日上午11點完成，出殯時間訂於26日上午5點20分，安葬地點則為首爾追思公園—利川伊甸園樂園。

此外，包括全炫茂、鄭訓夏、金大熙、南熙錫、柳潭、任河龍、權英燦、金淑、金智善、李洪烈、金英哲、金九拉、徐京錫、李星民、黃晸珉、車太鉉、李光洙、韓志旼、李鐘赫、李賢道、Apink尹普美、李昇基、DinDin、god朴俊炯等多位影視與音樂圈人士，也透過輓聯、訊息或其他方式表達哀悼與慰問。

