自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

池錫辰母親平安夜辭世！ 劉在錫、金鐘國低調守靈暖心陪伴

《Running Man》班底「王鼻子」池錫辰母親於平安夜辭世。（翻攝自X）《Running Man》班底「王鼻子」池錫辰母親於平安夜辭世。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名綜藝節目《Running Man》主持人池錫辰24日傳來噩耗，母親於平安夜辭世，享耆壽90歲。才剛在「第3屆《藉口GO》頒獎典禮」榮獲主持生涯首座大賞的他，瞬間面對喪母之痛，消息曝光後，引發粉絲與觀眾深切哀悼。

據悉，池錫辰目前與家屬一同守靈，接待前來弔唁的親友。與他長年合作的《Running Man》主持群劉在錫與金鐘國，特地親自前往靈堂表達慰問，低調陪伴池錫辰走過艱難時刻，展現兄弟深厚情誼，溫暖舉動也被媒體捕捉。

《Running Man》成員劉在錫（後排左三）、金鍾國（後排左二）陪伴守靈。（資料照；中天綜合台提供）《Running Man》成員劉在錫（後排左三）、金鍾國（後排左二）陪伴守靈。（資料照；中天綜合台提供）

靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館2號室，入殮儀式於25日上午11點完成，出殯時間訂於26日上午5點20分，安葬地點則為首爾追思公園—利川伊甸園樂園。

此外，包括全炫茂、鄭訓夏、金大熙、南熙錫、柳潭、任河龍、權英燦、金淑、金智善、李洪烈、金英哲、金九拉、徐京錫、李星民、黃晸珉、車太鉉、李光洙、韓志旼、李鐘赫、李賢道、Apink尹普美、李昇基、DinDin、god朴俊炯等多位影視與音樂圈人士，也透過輓聯、訊息或其他方式表達哀悼與慰問。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中