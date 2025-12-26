自由電子報
耶誕交換禮物最狠選項！日本「鋼鐵香蕉」再度洗版台灣社群

日本商品「鋼鐵香蕉」再度引起討論。（翻攝官網）日本商品「鋼鐵香蕉」再度引起討論。（翻攝官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在台灣社群造成洗版熱潮的日本話題商品「鋼鐵香蕉」，近期再度強勢回歸。隨著耶誕節交換禮物旺季到來，這款外型宛如香蕉、實際卻是貨真價實鐵鎚的商品，在台灣短時間內狂賣破千支，再次成為網友間的熱門話題。

來自日本廣島的金屬加工廠「IRON FACTORY IKEDA」近日在官方社群平台 X 分享最新銷售成果，指出旗下「香蕉鐵鎚DX」在今年聖誕節檔期，光是在台灣就賣出超過1500支。官方同時曝光趕工畫面，只見工廠內加緊進行貼標、拋光與品質檢查流程，並直接標註「出貨台灣中」，瞬間吸引大量關注。

業者曾釋出影片提到「準備出貨台灣」。（翻攝Ｘ）業者曾釋出影片提到「準備出貨台灣」。（翻攝Ｘ）

消息傳回台灣後，社群平台隨即炸鍋，留言區充滿各種「地獄梗」與黑色幽默，有人笑說「交換禮物抽到這個直接斷交」、「修理老公很好用」，也有人戲稱「家庭必備良品」。許多網友在貼文底下詢問購買方式，業者則親自回覆，表示台灣蝦皮即可購入。

事實上，鋼鐵香蕉並非單純的惡搞商品，而是一把可正常使用的鐵鎚。業者說明，早期版本仍保留木質握把，但自2019年起，因消費者強烈要求「整根都要像香蕉」，才正式推出全金屬打造的「香蕉鐵鎚DX」，也成為目前最受歡迎的版本。

鋼鐵香蕉大約1.5公斤，售價1萬1877日幣。（翻攝官網）鋼鐵香蕉大約1.5公斤，售價1萬1877日幣。（翻攝官網）

根據官方資料，鋼鐵香蕉全長約20公分、重量約1.5公斤，售價約為日幣11877元，甚至標榜可在攝氏1000度高溫環境下使用。這款商品早在兩年前就曾在台灣爆紅，當時業者還幽默發問「台灣人到底都拿香蕉來做什麼」，如今再度掀起搶購潮，也讓這支「最不像工具的工具」穩坐迷因商品代表之一。

