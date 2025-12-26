自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

朱孝天狂嗆F3扯阿信！態度急轉彎「突認錯道歉」 兩派網友吵成一片

〔記者邱奕欽／台北報導〕朱孝天因獨缺F4合體連日發聲，不僅脫口開嗆F3，甚至意外波及五月天阿信。風波延燒不止，朱孝天昨（25日）態度急轉彎，發文致歉並澄清相關言論，消息曝光立刻掀起新一波討論，網友們的反應相當兩極，有人認為他「終於踩煞車」，不過也有人直言：「道歉來得太晚！」

朱孝天在聲明中坦承情緒失控，表示自今年9月F4合體話題發酵以來，長期承受網路暴力，精神與生活皆受到嚴重影響，也因私訊中出現不妥言論，導致外界揣測、佔用公共資源，為此向社會大眾致歉。朱孝天同時澄清，先前涉及國台辦的相關說法與事實不符，特別出面說明並再次致歉。

朱孝天（左）連日砲轟F3並波及五月天阿信（右），如今一改強硬態度認錯道歉。（組合照，翻攝自IG）朱孝天（左）連日砲轟F3並波及五月天阿信（右），如今一改強硬態度認錯道歉。（組合照，翻攝自IG）

針對朱孝天一反先前強硬態度，網友們的反應相當兩極化，紛紛隔空筆戰提出己見，一部分網友表示理解朱孝天，「被排除在外真的會崩潰」、「長期被罵誰都會撐不住...」，直指朱孝天情緒反應雖不成熟，但道歉至少展現負責態度，也有粉絲喊話希望F4成員能私下溝通，「兄弟的事別再搬到檯面上」，避免繼續傷害彼此。

不過，也有另一派網友不買單，紛紛怒斥朱孝天，「先開火再道歉」、「每次都是情緒失控後才收尾」，質疑他多次將私人情緒公開化，反而讓事件一再擴大。部分網友更點名，此次風波無端波及阿信，認為「牽拖無辜的人才是最扣分的地方」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中