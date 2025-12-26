自由電子報
娛樂 日韓

韓團成員爆霸凌！263萬網紅痛揭童年瘡疤 男偶像遭點名急發聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓知名大胃王YouTuber「Nareum」李音律擁有263萬訂閱，近日卻自揭童年時期的瘡疤，她透露遭一名「出身選秀節目」的男偶像長期霸凌，雖未藉《Produce101》出道，卻仍另組男子團體踏入演藝圈。李音律強調，站出來並非要對方消失，只希望得到一個真誠的道歉；然而隨著網友比對線索點名，遭指涉的男偶像隨即否認並揚言提告，雙方衝突急遽升溫。

李音律近日接受韓媒《朝鮮日報》訪問，表示自己在小學4年級時，長期遭不肖人士於網路上以文字辱罵、攻擊，「直到現在我都不知道自己做錯了什麼？」她回憶，當年承受的壓力沉重，曾在回家路上問母親：「如果我死了，那個人會受到懲罰嗎？」即使事隔20年，當時的畫面仍清晰如昨，長大後也曾嘗試透過社群平台聯繫對方，卻始終未獲回應。

南韓大胃王YouTuber李音律（左）控訴童年時，遭男團BZ BOYS成員崔泰熊霸凌。（組合照，翻攝自IG）南韓大胃王YouTuber李音律（左）控訴童年時，遭男團BZ BOYS成員崔泰熊霸凌。（組合照，翻攝自IG）

隨著李音律求助未果的貼文曝光，網友們依據出生年份與家鄉線索抽絲剝繭，猜測霸凌者為現以男團BZ Boys出道的崔泰熊。對此，崔泰熊24日火速透過律師事務所發表聲明，嚴正否認相關指控，強調學生時期並無霸凌行為，也未對任何人造成身心傷害，並指控近期大量未經查證的報導與惡意留言，已構成嚴重誹謗。

不僅如此，崔泰熊在聲明中一併指出，將對散布不實訊息者採取法律行動，要求立即刪除相關貼文並追究責任。不過，李音律不僅拒絕刪除影片與貼文，更直言不諱反擊，「作惡者往往記不清」，同時質疑對方提告的依據，最後預告未來將拍片記錄法律程序進展。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

