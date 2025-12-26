自由電子報
娛樂 音樂

國民學姐不藏了！親揭赤裸秘密：最真實的自己

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手「Sabrina」胡恂舞有國民學姐的稱號，她推出首張專輯《花皮Florskyn》，下月將在Legacy Taipei 舉辦人生第一場演唱會，門票開賣就秒殺。

專輯名稱源自Sabrina童年時期的乳名「花皮」，是父親小時候給她的稱呼，象徵著跌倒、受傷、貼著OK繃成長的過程。她原本考慮以同名專輯發行，卻因為英文名字Sabrina在搜尋上容易與其他人混淆，加上「胡恂舞」不易記憶，最終回到最貼近自己的名字發想。

胡恂舞人生第一場售票專場秒殺完售。（宇宙曼波藝創提供）胡恂舞人生第一場售票專場秒殺完售。（宇宙曼波藝創提供）

對胡恂舞而言，把這個只存在於家人之間的名字公開，是一件非常赤裸的事，如同她毫不保留地把情緒與想法寫進歌曲，《花皮Florskyn》成為她最真實、也最貼近自己的存在。

胡恂舞更透露，未來在音樂合作上抱持開放態度，許願能與TRASH、宇宙人等樂團前輩激盪出新的火花，持續拓展屬於自己的音樂版圖。

提到人生第一場售票專場，胡恂舞坦言，她早在很久以前就認定「發專輯一定要辦一場專場」，這次演出之所以重要，是因為所有歌曲、概念與世界觀都已在《花皮Florskyn》中完整呈現。相較過去因作品數量有限而演唱翻唱曲目，這次更希望把握難得的機會，完整呈現專輯的概念與真正的自己。

