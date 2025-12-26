（專訪）男星接連閃兵擔憂沒男主可配？張榕容一句話神回

〔記者蕭方綺／專訪〕張榕容主演影集《整形過後》，劇情直指當代最難以逃避的「容貌焦慮」。身為台法混血的她，5歲開始當童裝模特兒，10歲走在路上被找去拍平面廣告，從小就被漂亮的她有外貌壓力嗎？她說早年隸屬香港澤東電影公司，對體重管理近乎嚴苛，「只要一進公司，就會被叫去量體重。」為了維持數字，她曾經只吃燙青菜、不加肉末，宛如在吃雞飼料，她忍不住吐槽：「誰吃得下去啊？」

張榕容主演影集《整形過後》。（記者陳奕全攝）

同公司還有身形骨感的柯佳嬿，每回站在對方身旁，張榕容都哀號：「看起來就比較胖。」也因此經紀人總希望她再瘦一點。她坦言，體重對她來說始終是一道難題，少女時期有嬰兒肥，加上不愛早睡，水腫特別嚴重。

請繼續往下閱讀...

張榕容（右）在《整形過後》和李廷鎮有感情戲。（六魚文創提供）

如今她學會用更理性的方式面對身材管理，沒拍戲時也會讓自己「快樂放飛」，笑說：「休息的時候通常會比拍戲時胖3公斤。」經紀人則會半開玩笑、半威脅提醒她：「等到哪天借衣服借到最大碼，妳就知道了。」

外貌焦慮也不只來自體態。她曾因嚴重過敏、腸胃炎反覆發作，不得不施打類固醇，導致臉腫得像鬼面具，不僅影響上鏡，體重也一度失控，甚至被網友酸成「大嬸」。面對從小到大沒停過的酸言酸語，牡羊座的她性格直來直往，乾脆攤手說「沒在管」。她也坦承，以前真的氣到想開小帳回嗆，「但後來發現要註冊新帳號、登入，這件事本身就很麻煩，真的很閒的人才會一直罵人。」

張榕容不避諱會「定期進廠維修」。（記者陳奕全攝）

戲裡談整形，戲外她不避諱會「定期進廠維修」。張榕容說跟她合作的女演員都太漂亮了，不希望自己臉上出現斑點、粗大毛孔、法令紋或魚尾紋，因此會做音波拉提、打脈衝光。她認為比起擦掉五瓶保養品，醫美來得更直接有效，說到這還忍不住感嘆：「現在機器真的太好了，沒有磨皮濾鏡，其實看起來很可怕！」

張榕容對閃兵爭議發表看法。（記者陳奕全攝）

此外，她與陳柏霖合作電影《鬼才之道》，私下也是好友。對於陳柏霖10月捲入閃兵風波後行事低調，她坦言並未直接聯繫對方，但有傳訊息給他的經紀人關心，希望對方好好照顧陳柏霖，得到的回覆是「謝謝你對我們的愛」。

近期不少男星接連爆出閃兵爭議，是否覺得未來缺少可搭配的男主角？她先笑著自嘲：「那以後可以演姐弟戀啊！」隨後也替他們緩頰表示：「好好反省之後還是會有機會，雖然這些事做錯了，但依我了解，他們本質都是好人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法