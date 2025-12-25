自由電子報
娛樂 最新消息

泰勒絲媽竟是紅娘？嫌女兒前任都是「憂鬱文青男」 改配體育男崔維斯

泰勒絲、崔維斯的姻緣，竟是泰勒絲媽媽促成。（翻攝自YouTube）泰勒絲、崔維斯的姻緣，竟是泰勒絲媽媽促成。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕天后泰勒絲（Taylor Swift）紀錄片影集《The End of an Era》近日Disney+釋出最新精彩片段與預告，揭曉與未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的姻緣竟是媽媽一手促成，希望女兒擺脫「憂鬱文青男」。

崔維斯在PODCAST提到想送泰勒絲禮物。（翻攝自YouTube）崔維斯在PODCAST提到想送泰勒絲禮物。（翻攝自YouTube）

2023年7月，崔維斯在PODCAST頻道上表示，自己去了泰勒絲的演唱會，不過卻有點失望，因為自己找不到空檔把親手做的友誼手鍊給她，「我想給泰勒絲上面有我的（電話）號碼的手鍊」，當泰勒絲的媽媽看到新聞報導後，她立刻打給自己認識的酋長隊專家，要對方介紹崔維斯凱爾西，結果得到超正面的評價，「我就在想，該怎麼讓他們兩個見面？」，她建議泰勒絲與其再交往一個憂鬱詩人，不如試試看和一個熱愛生活的運動員約會。

不熟體育的泰勒絲，現在也會在電視機前鎖定比賽，為崔維斯加油。（翻攝自YouTube）不熟體育的泰勒絲，現在也會在電視機前鎖定比賽，為崔維斯加油。（翻攝自YouTube）

泰勒絲則坦言，因為自己對體育一竅不通，因此一開始有些猶豫，兩人第一次見面時崔維斯真的用心講解了什麼是美式足球，「他說就像是暴力版的西洋棋」。後來當泰勒絲愛上崔維斯後，也跟著沉迷於這項運動，會如同孩子般觀看轉播、替心愛的人熱情加油，泰勒絲更直言：「這是我人生中最棒的驚喜！」

崔維斯在觀眾席緊盯泰勒絲表演。（翻攝自YouTube）崔維斯在觀眾席緊盯泰勒絲表演。（翻攝自YouTube）

她也笑說當戀情公開後，自己的觀眾中平均每12個人就有一位穿著像崔維斯那樣的足球球衣在演唱會現身。影片中泰勒絲也分享了兩人是如何在不同領域帶給觀眾娛樂，雖然是兩種不一樣的熱忱，但卻能給予彼此正向的成長，感性告白「我發現，我生命中的這個人是最適合我的」。

