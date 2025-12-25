心齋橋穿背心拍照遭轟「丟臉丟到國外」 香蕉23字直球反擊

香蕉因穿背心打卡遭轟「丟臉丟到國外」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「香蕉」王俊傑近日與妻子Timmy赴日本大阪旅遊，開心分享人生首次造訪大阪的行程，卻因在街頭熱門地標模仿拍照，意外引爆網友兩極評價，甚至遭轟「丟臉丟到國外」。對此，香蕉本人也以高EQ幽默回應，再掀起第二波更大討論。

香蕉近日分享在心齋橋道頓堀的知名地標固力果跑跑人前的照片，可見他身穿與招牌人物相同造型以及同樣姿勢入鏡，笑說「人生第一次到大阪！好多人一直看我，不只有台灣人，連日本人、韓國、歐美、香港、印度、孟加拉與宏都拉斯，經過看到都笑出來，可能覺得很陽光吧！？」開心分享在現場成為目光焦點的趣事。

香蕉也透露，拍照當天現場氣溫僅攝氏2度，「如果我知道只有2度低溫，可能就不會穿那麼少了，沒看過有人穿這樣拍，我是第一個（謝謝太太細心裁縫的運動衣）。」不過此則貼文曝光後，有部分網友留言痛批「丟臉丟到國外去！」對此，香蕉隨即以23字幽默回擊，「真假…如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形。」

然而，該名網友再度加碼質疑其藝人身分是否恰當？香蕉則回應並非不能接受批評，而是選擇用對方的方式溝通，強調彼此尊重，相關互動引來大量粉絲力挺，力讚他心態成熟、幽默不失風度，「不覺得丟臉，反而很可愛」、「看到都是滿滿正能量！」。

