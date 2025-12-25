國分太一控電視台處分瑕疵 結果出爐

國分太一今年6月爆發多項違反紀律行為，丟了主持30年的長青綜藝《鐵腕DASH》節目。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一今年6月爆發多項違反紀律行為，丟了手上所有電視工作、團體解散、參與節目畫面全數遭刪除，下場悽慘。受到合規問題遭日本電視台撤換，狼狽退出主持30年的《鐵腕DASH》，對此國分太一感到不滿，10月以日本電視台處理方式有瑕疵為由，委託律師向日本律師聯合會申請人權救濟。今（25）結果出爐：未獲受理。

國分太一認為日本電視台作法有瑕疵，提起人權救濟失敗。

國分太一律師對外表示遺憾與失望，並強調「不認為結果代表對國分先生不存在人權侵害，未來仍會持續研擬各種方案，實現人權救濟」。國分太一在人權救濟申請書主張，日本電視台並未告知他決定處分的具體事實，導致他無法對外說明，更造成其他節目因此遭撤換、贊助商解約等重大影響。

51歲的國分太一出道31年，於本主持多個綜藝節目，因合規問題遭長青綜藝節目《鐵腕DASH》撤換後，宣布無限期停工，之後與城島茂、松岡昌宏組成的「TOKIO」一解散，共同經營的「株式會社TOKIO」、戶外交流園地「TOKIO-BA」均結束營業。

