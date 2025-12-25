雙金樂團曝光結婚曲 百合花主唱「吐血」了

百合花近日釋出《龍眼》MV。（自來有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕百合花去年推出《萬事美妙》專輯，拿下本屆金音獎最佳專輯殊榮，成為名符其實的金曲金音「雙金樂團」。為了感謝樂迷支持，百合花近日釋出歌曲《龍眼》MV，找來李冠毅共同演出，攜手三位團員譜出一段青春的情感友誼，主唱奕碩在MV中也有吃重的表演，他笑說：「很開心能嘗試不同演出設定，希望在文青的劇情裡，給大家一些灑狗血的結尾悲劇。」

《龍眼》是奕碩難得創作的男女對唱情歌，靈感來源竟與結婚有關，他笑說：「有次受邀要參加朋友的婚禮，準備要獻唱一首歌給他，結果發現我竟然沒有任何歌曲能在喜宴時唱，於是乾脆譜寫了一首新歌。」雖然是一首浪漫甜蜜對唱曲，但奕碩卻自嘲：「這是一首難度極高的歌曲，因為要一直飆高音，但又要表現很甜蜜，所以臉部表情要控制管理好。」

MV由BBFFMF團隊拍攝，為百合花量身打造充滿夏日青春氣息的劇情，同時邀請李冠毅跟樂團深入台灣各地角落，整整三天，大家進行許多「團康活動」，無論是踢足球、在海邊畫畫、民宿玩牆壁鬼等，藉由邊玩邊拍的設定下，捕捉最自然真實的模樣。

奕碩在MV裡再次解放內心戲癮，不僅在尾段融入吐血橋段，臉部還出現微妙表情變化，細緻推動整個劇情發展，他笑說：「能給自己一個新的挑戰很新鮮，所以就嘗試灑狗血的結尾給大家精細，其實我一直想嘗試光良《童話》MV裡生病女主角的那種角色。」

百合花也加入「滾石撞樂隊」翻唱企劃，重新改編潘越雲經典作《情字這條路》，讓原本較為內斂樸實的感受，透過不同情境編曲，加上奕碩多了一絲曖昧氣味的演唱口氣，彷彿讓這條路變得更加寬敞。百合花表示：「潘姐一直是我們學習的對象，無論台、華、英語都能唱出她獨有氣質。《情字這條路》是她首張台語專輯的歌曲，更是少見詞、曲、唱都由女性來完成，這首歌在80年代誕生，彷彿是為『新台語歌運動』埋下新的伏筆，很榮幸這次能透過男性的表現來向經典致敬。」

這也是百合花繼黃妃的《追追追》之後，再次挑戰翻唱女性台語歌，樂迷敲碗：「希望有機會聽到百合花整張女性台語翻唱之作。」

