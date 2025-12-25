自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雙金樂團曝光結婚曲 百合花主唱「吐血」了

百合花近日釋出《龍眼》MV。（自來有限公司提供）百合花近日釋出《龍眼》MV。（自來有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕百合花去年推出《萬事美妙》專輯，拿下本屆金音獎最佳專輯殊榮，成為名符其實的金曲金音「雙金樂團」。為了感謝樂迷支持，百合花近日釋出歌曲《龍眼》MV，找來李冠毅共同演出，攜手三位團員譜出一段青春的情感友誼，主唱奕碩在MV中也有吃重的表演，他笑說：「很開心能嘗試不同演出設定，希望在文青的劇情裡，給大家一些灑狗血的結尾悲劇。」

百合花近日釋出《龍眼》MV。（自來有限公司提供）百合花近日釋出《龍眼》MV。（自來有限公司提供）

《龍眼》是奕碩難得創作的男女對唱情歌，靈感來源竟與結婚有關，他笑說：「有次受邀要參加朋友的婚禮，準備要獻唱一首歌給他，結果發現我竟然沒有任何歌曲能在喜宴時唱，於是乾脆譜寫了一首新歌。」雖然是一首浪漫甜蜜對唱曲，但奕碩卻自嘲：「這是一首難度極高的歌曲，因為要一直飆高音，但又要表現很甜蜜，所以臉部表情要控制管理好。」

MV由BBFFMF團隊拍攝，為百合花量身打造充滿夏日青春氣息的劇情，同時邀請李冠毅跟樂團深入台灣各地角落，整整三天，大家進行許多「團康活動」，無論是踢足球、在海邊畫畫、民宿玩牆壁鬼等，藉由邊玩邊拍的設定下，捕捉最自然真實的模樣。

百合花近日釋出《龍眼》MV。（自來有限公司提供）百合花近日釋出《龍眼》MV。（自來有限公司提供）

奕碩在MV裡再次解放內心戲癮，不僅在尾段融入吐血橋段，臉部還出現微妙表情變化，細緻推動整個劇情發展，他笑說：「能給自己一個新的挑戰很新鮮，所以就嘗試灑狗血的結尾給大家精細，其實我一直想嘗試光良《童話》MV裡生病女主角的那種角色。」

百合花也加入「滾石撞樂隊」翻唱企劃，重新改編潘越雲經典作《情字這條路》，讓原本較為內斂樸實的感受，透過不同情境編曲，加上奕碩多了一絲曖昧氣味的演唱口氣，彷彿讓這條路變得更加寬敞。百合花表示：「潘姐一直是我們學習的對象，無論台、華、英語都能唱出她獨有氣質。《情字這條路》是她首張台語專輯的歌曲，更是少見詞、曲、唱都由女性來完成，這首歌在80年代誕生，彷彿是為『新台語歌運動』埋下新的伏筆，很榮幸這次能透過男性的表現來向經典致敬。」

這也是百合花繼黃妃的《追追追》之後，再次挑戰翻唱女性台語歌，樂迷敲碗：「希望有機會聽到百合花整張女性台語翻唱之作。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中