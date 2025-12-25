陳華認了！親揭派偉俊深夜傳訊：有點怕

派偉俊攜手陳華合唱新歌。（杰威爾音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小派」派偉俊攜手「破億串流小天后」陳華合唱新歌《你沒等我去的舊金山》，他親自擔綱製作人，對聲音細節要求近乎苛刻，錄音期間多次補錄、反覆調整，只為呈現最理想的狀態。攬下大部分作詞工作的陳華笑說：「那個禮拜半夜收到派偉俊傳來的製作訊息都會有點怕」，也因此深刻感受到他對音樂的高度堅持與專注。

MV以「兩人之間的平行線」為核心概念，劇情線與對嘴畫面分成兩天拍攝，並運用分割構圖強化距離感與疏離氛圍，描繪派偉俊與陳華離開關係的一天。畫面中兩條生活軌跡錯開前行，卻又在不經意間產生重疊，隨著白晝走向黑夜，兩段愛戀故事也各自翻向新的篇章。

請繼續往下閱讀...

派偉俊與陳華浪漫拍攝MV。（杰威爾音樂提供）

為了讓演出更貼近日常，導演特別安排派偉俊深夜寫歌的情境，而陳華的愛犬MUJI也驚喜入鏡互動，讓現場拍攝氣氛相當自在。

其中為了要呼應歌詞「你沒陪我牽手的聖誕」，劇組特別運來4000公斤粗鹽打造雪地場景營造冬季氛圍，拍攝過程中因雪花機特效紛飛，對嘴難免吸入泡沫，一喊卡工作人員便需要遞水協助漱口，而面對不適環境，派偉俊與陳華仍保持專業，強忍咳嗽完成浪漫的飄雪畫面，展現日常與舞台造型間的反差魅力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法