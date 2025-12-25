不甩福原愛再婚懷孕 江宏傑暖扮耶誕老人 平安夜全家幸福同框

江宏傑平安夜化身耶誕老人陪伴一雙兒女。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕福原愛2021年爆出不倫風波，隨後與江宏傑結束近5年婚姻。時隔4年，福原愛近日證實再婚並懷孕，本應是人生重磅喜訊，但網路上的祝福聲浪相對零星，更多的則是冷眼與質疑。相較之下，前夫江宏傑在耶誕節前夕，低調曬出與家人的溫馨合照，父兼母職的愛家模樣與福原愛形成強烈對比。

福原愛「小三扶正」的再婚對象，正是當時與她爆出「雙雙婚內不倫」，被日媒形容是「橫濱版大谷翔平」的男性，過往與江宏傑童話般的5年婚姻，也未倖免被網友們再次檢視。針對福原愛宣布再婚並懷孕，江宏傑第一時間大方透過經紀人簡短回應「祝福！」

雖未針對福原愛多做評論，不過江宏傑則選在平安夜分享近況，同時曬出與家人們一起變身「耶誕老公公」的合照，他開心表示「今年除了聖誕老公公我本人之外，還多了2位超可愛的小幫手」，並標註「平安健康快樂長大。」字裏行間洋溢著幸福氛圍，許多網友更湧入留言力挺，認為他將重心放在陪伴家人與生活本身，也讓外界再度關注這段離婚後各自走向截然不同的人生軌跡。

事實上，江宏傑與福原愛在2021年7月8日正式結束5年婚姻，恢復單身後人氣絲毫未減，憑藉溫暖慈父形象深植人心，不僅在台灣持續活躍於各大綜藝節目，更活出自己成為許多單親爸爸們的正能量典範。如今，福原愛與不倫對象宣布再婚，江宏傑仍將家人擺放在首要位置，父兼母職的愛家模樣也被日本多家媒體激讚並報導。

