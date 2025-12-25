自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不甩福原愛再婚懷孕 江宏傑暖扮耶誕老人 平安夜全家幸福同框

江宏傑平安夜化身耶誕老人陪伴一雙兒女。（組合照，翻攝自臉書）江宏傑平安夜化身耶誕老人陪伴一雙兒女。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕福原愛2021年爆出不倫風波，隨後與江宏傑結束近5年婚姻。時隔4年，福原愛近日證實再婚並懷孕，本應是人生重磅喜訊，但網路上的祝福聲浪相對零星，更多的則是冷眼與質疑。相較之下，前夫江宏傑在耶誕節前夕，低調曬出與家人的溫馨合照，父兼母職的愛家模樣與福原愛形成強烈對比。

福原愛「小三扶正」的再婚對象，正是當時與她爆出「雙雙婚內不倫」，被日媒形容是「橫濱版大谷翔平」的男性，過往與江宏傑童話般的5年婚姻，也未倖免被網友們再次檢視。針對福原愛宣布再婚並懷孕，江宏傑第一時間大方透過經紀人簡短回應「祝福！」

雖未針對福原愛多做評論，不過江宏傑則選在平安夜分享近況，同時曬出與家人們一起變身「耶誕老公公」的合照，他開心表示「今年除了聖誕老公公我本人之外，還多了2位超可愛的小幫手」，並標註「平安健康快樂長大。」字裏行間洋溢著幸福氛圍，許多網友更湧入留言力挺，認為他將重心放在陪伴家人與生活本身，也讓外界再度關注這段離婚後各自走向截然不同的人生軌跡。

事實上，江宏傑與福原愛在2021年7月8日正式結束5年婚姻，恢復單身後人氣絲毫未減，憑藉溫暖慈父形象深植人心，不僅在台灣持續活躍於各大綜藝節目，更活出自己成為許多單親爸爸們的正能量典範。如今，福原愛與不倫對象宣布再婚，江宏傑仍將家人擺放在首要位置，父兼母職的愛家模樣也被日本多家媒體激讚並報導。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中