自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超有愛！四大夯團彰基力挺醫護開唱 犬青驚呼：落枕看哪一科

〔記者陽昕翰／台北報導〕宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生行程滿檔，仍排除萬難投入愛心送暖，用歌聲為第一線醫護人員注入溫暖與力量，他們12月23、24日齊聚彰化基督教醫院參與「彰基醫護音樂節」，向守護生命的白衣天使們致上最真摯的感謝。

宇宙人小巨蛋後馬不停蹄現身彰基。（相信音樂提供）宇宙人小巨蛋後馬不停蹄現身彰基。（相信音樂提供）

宇宙人才唱完小巨蛋，馬不停蹄現身彰基，一連帶來《陪我玩》、《那你呢》等歌曲，瞬間點燃現場氣氛，千人在現場齊聲合唱。阿奎感性表示：「身邊有認識很多醫護同業，知道大家真的非常辛苦，想跟你們說聲辛苦了。」

方Q暖心補充：「今年或許有很多累的地方，希望今天可以幫大家充飽電，明年我們一起繼續加油！」小玉分享自己的媽媽是護理師，兒時常因為媽媽值夜班，他下課後常常跟媽媽及護理師阿姨們一起吃飯，讓他對醫護工作的辛勞特別有感，真誠向現場醫護夥伴致敬。

Tizzy Bac精心準備耶誕曲目獻唱。（相信音樂提供）Tizzy Bac精心準備耶誕曲目獻唱。（相信音樂提供）

Tizzy Bac特別準備充滿節慶氛圍的曲目，他們笑說：「我們也到了要常跟醫院打交道的年紀。在人生不同階段，我們都曾在醫院裡被醫護人員的專業與溫暖接住，那份安慰與力量真的很大。」

告五人希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情。（相信音樂提供）告五人希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情。（相信音樂提供）

告五人登場便以《我想要佔據你》、《愛人錯過》嗨翻全場，團員分享：「很難得能在彰基跟大家聚在一起，祝大家耶誕快樂！」哲謙笑說，希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情，「看到大家跳得這麼嗨，我也很想一起跳！」犬青更幽默向現場請教：「如果落枕應該看哪一科？」

麋先生以音樂陪伴大家，在忙碌之中仍能感受到被理解與支持。麋先生以音樂陪伴大家，在忙碌之中仍能感受到被理解與支持。

麋先生則是在平安夜接力登場送暖，團員暖心致意：「當我們開始搞懂自己是大人、開始了解這個世界的時候，往往也是開始累積遺憾、習慣傷痛的時候。但在座的各位，正是那個最努力幫我們把傷痛與遺憾降到最低，甚至阻擋它們發生的人。謝謝你們，辛苦了！你們真的很偉大！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中