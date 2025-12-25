超有愛！四大夯團彰基力挺醫護開唱 犬青驚呼：落枕看哪一科

〔記者陽昕翰／台北報導〕宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生行程滿檔，仍排除萬難投入愛心送暖，用歌聲為第一線醫護人員注入溫暖與力量，他們12月23、24日齊聚彰化基督教醫院參與「彰基醫護音樂節」，向守護生命的白衣天使們致上最真摯的感謝。

宇宙人小巨蛋後馬不停蹄現身彰基。（相信音樂提供）

宇宙人才唱完小巨蛋，馬不停蹄現身彰基，一連帶來《陪我玩》、《那你呢》等歌曲，瞬間點燃現場氣氛，千人在現場齊聲合唱。阿奎感性表示：「身邊有認識很多醫護同業，知道大家真的非常辛苦，想跟你們說聲辛苦了。」

方Q暖心補充：「今年或許有很多累的地方，希望今天可以幫大家充飽電，明年我們一起繼續加油！」小玉分享自己的媽媽是護理師，兒時常因為媽媽值夜班，他下課後常常跟媽媽及護理師阿姨們一起吃飯，讓他對醫護工作的辛勞特別有感，真誠向現場醫護夥伴致敬。

Tizzy Bac精心準備耶誕曲目獻唱。（相信音樂提供）

Tizzy Bac特別準備充滿節慶氛圍的曲目，他們笑說：「我們也到了要常跟醫院打交道的年紀。在人生不同階段，我們都曾在醫院裡被醫護人員的專業與溫暖接住，那份安慰與力量真的很大。」

告五人希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情。（相信音樂提供）

告五人登場便以《我想要佔據你》、《愛人錯過》嗨翻全場，團員分享：「很難得能在彰基跟大家聚在一起，祝大家耶誕快樂！」哲謙笑說，希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情，「看到大家跳得這麼嗨，我也很想一起跳！」犬青更幽默向現場請教：「如果落枕應該看哪一科？」

麋先生以音樂陪伴大家，在忙碌之中仍能感受到被理解與支持。

麋先生則是在平安夜接力登場送暖，團員暖心致意：「當我們開始搞懂自己是大人、開始了解這個世界的時候，往往也是開始累積遺憾、習慣傷痛的時候。但在座的各位，正是那個最努力幫我們把傷痛與遺憾降到最低，甚至阻擋它們發生的人。謝謝你們，辛苦了！你們真的很偉大！」

