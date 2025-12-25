北流湧兩萬人！馬念先「大賣場版」耶誕服亮相 爆羞恥往事

馬念先久違登台穿上「耶誕元素」造型服。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流冬季企劃「北流耶誕小鎮」於12月13日至28日熱鬧展開，系列主活動「耶誕音樂嘉年華」成為全場焦點，兩天由10組話題卡司接力登場，包括馬念先、午夜乒乓、共振效應、「Optical Orca」光學虎鯨、「Nosu」野巢、鄭宜農與「SherryZ」鄭雙雙，以及由釜山國際搖滾音樂節推薦的交換團韓國獨立樂團ddbb等，打造出屬於年末的多元冬季舞台。

上週末12月20日、12月21日活動迎來高峰，從園區店鋪表演、SUB舞台演出到市集與闖關體驗全面啟動，民眾戴著現場兌換的麋鹿造型髮箍穿梭其中，鹿角在人群中晃動，現場洋溢濃厚耶誕氛圍，兩日共吸引多達2萬人次共襄盛舉。

而「耶誕音樂嘉年華」首日最受矚目的焦點之一，莫過於久違登台的馬念先。他一上台便應景笑說：「主辦跟我說要準備一首聖誕歌，我想說那不如把『生日快樂歌』改成『聖誕快樂歌』。」隨後直接帶著觀眾一起大合唱，瞬間炒熱現場氣氛。

有趣的是，聊到當天造型時，馬念先自虧：「我今天有特別穿聖誕元素的衣服，你們有發現嗎？就是大賣場的那種，好像以前小時候的已經丟掉了，以前覺得是一種『恥辱』，可是現在發現在舞台上挺好用的。」讓台下笑聲不斷。而談到久違站上舞台的心情，馬念先也坦言：「蠻開心的是，今天有人來看我，我其實真的很久沒有表演了，我喜歡保持神秘的那種感覺。」他笑說，久未演出多少還是會有點緊張，但很開心在特別的日子裡跟觀眾一起度過。

鄭宜農與鄭雙雙合體演唱《Right Here》。（北流提供）

第二天登場的焦點鄭雙雙與鄭宜農則各自帶來精彩演出。鄭雙雙在舞台上談到近期社會事件帶來的震撼與感受：「最近有一些比較讓人心碎的事情，是這種很突發、毫無預警的混亂，會讓我們心裡想說這個世界到底是怎麼了。」她表示，希望在這樣的時刻，大家還是能相信愛：「也許這個世界多一點關懷、多一點愛、多一點很真誠的交流，事情會慢慢不一樣。」

鄭宜農感觸「今年不太平靜」。（北流提供）

鄭宜農同樣在台上分享近況、年末心情與未來計畫：「今年其實不太平靜，但希望每一次見面，都能把力量傳給大家。」透露明年初將於SUB舞台舉辦小型專場，除了台北之外也將前往高雄演出，目前正積極準備新作品，希望能盡快與大家見面。鄭宜農與鄭雙雙兩人也合體演唱北流五週年音樂共創歌曲《Right Here》。鄭宜農在觀眾熱情安可下，特別送給大家《金黃色的》，為耶誕夜晚留下溫柔而有力量的餘韻。

