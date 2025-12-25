自由電子報
娛樂 最新消息

韓星全炫茂自清爆私密病歷 驚見高劑量「壯陽藥」處方引熱議

南韓藝人全炫茂近日陷「非法醫療」風波。（圖片擷取自@junhyunmoo/IG）南韓藝人全炫茂近日陷「非法醫療」風波。（圖片擷取自@junhyunmoo/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓知名主持人全炫茂近期捲入「非法醫療行為」風波，有民眾以2016年錄製綜藝節目《我獨自生活》時在車內打點滴的畫面提告違反醫療法，引來警方調查，為了澄清，所屬經紀公司公開當年病歷資料，沒想到翻出了意外內容，引網友熱烈討論。

綜合外媒報導，事情起源於一段9年前節目片段，當時全炫茂在移動車輛中接受點滴治療，隨近期「注射阿姨」等無照醫療醜聞在韓娛樂圈發酵，該舊畫面被重新翻出，民眾認為可能涉及非法醫療行為，進而向警察署檢舉，警方已正式介入調查究責。

面對法律質疑，經紀公司公開他2016年1月的診療紀錄與收據。當時，全炫茂曾在三週內三度前往醫院門診，經醫師診斷確定罹患咽喉炎、胃食道逆流等症狀，並開立抗生素、消炎藥及點滴等治療方案，公司強調，當時的點滴是由專業醫療判斷後進行，並非「私下請無照人員執業」，且點滴後相關醫療廢棄物也依規回收處理，並非網傳的非法行為。

不過，在病歷中意外曝光的一項處方引發網友熱議，名為「M-Bix 100」的藥品，主要用於改善男性性功能障礙（俗稱陽痿），專家指出，100毫克劑量屬較高用量，通常在 50毫克效果不佳時才較常使用，此用藥隱私引發外界高度關注。

該用藥資訊曝光後，不少網友態度轉為同情，紛紛留言表示：「他得有多委屈才公開這種私密資訊？」、「乾脆公開反而比被黑更讓人佩服」。

目前警方仍在蒐集相關證據釐清全案細節，而此事件也因自清病歷的意外曝光，再度掀起大眾對藝人私生活與醫療透明度的討論。

點圖放大header
點圖放大body

今日熱門
