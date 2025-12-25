自由電子報
娛樂 最新消息

韓星金永大驚傳平安夜過世！死因不明

金永大（右）曾與EXO D.O.都敬秀合影。（翻攝自X）金永大（右）曾與EXO D.O.都敬秀合影。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國知名樂評人金永大（音譯）今天（25日）傳出在平安夜逝世消息，享年48歲。由於死因並未公布，連音樂人尹鍾信都疑惑的說：「到底發生什麼事了？」只是由於他的名字與韓國演員金永大一樣，一度讓網友搞錯人。

金永大家屬發出訃告。（翻攝自X）金永大家屬發出訃告。（翻攝自X）

金永大的家屬在25日上午透過社群平台宣布，金永大逝世消息，25日、26日開放弔唁，告別式將在27日舉行。家屬的這份聲明中並未透露死因，不過根據韓國媒體報導，金永大是在24日逝世，23日還有透過社群與粉絲互動，怎料隔天就傳出噩耗。

金永大預錄的節目在今天上線，令粉絲難過不捨。（翻攝自YouTube）金永大預錄的節目在今天上線，令粉絲難過不捨。（翻攝自YouTube）

他參與的CBS新聞節目《金賢貞的Show News》剛好在今天上傳最新一期，金永大還開心祝大家耶誕快樂。節目組也發表聲明，強調該集節目是上禮拜預錄，對於金永大過世表示震驚，並致上最深切的哀悼。

鄭容和在IG曬出與金永大的合照悼念。（翻攝自IG）鄭容和在IG曬出與金永大的合照悼念。（翻攝自IG）

金永大是韓國知名的樂評人，以深入分析海內外流行音樂聞名，也擔任美國公告牌音樂獎、葛萊美獎等海內外頒獎典禮的解說嘉賓。他的YouTube頻道「金永大的 School of Music」訪問過許多韓國歌手，包括NCT楷燦、宣美、鄭容和等人，鄭容和在IG發文哀悼：「心情非常沉重，那位懂得音樂的價值，並打從心底相信我的人，如今化作天上的星星，我會長久珍藏那份心意以及回憶，願您安息。」

