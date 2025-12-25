小宇平安夜拋喜訊 「最後倒數」糾結心情全說了

小宇「記得忘了我」演唱會平安夜登場。（索尼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小宇」宋念宇平安夜舉辦「記得忘了我」演唱會，不僅自彈自唱《平安夜（Holy Night）》，還特別打造一款當晚限定的特調飲料，他最近在社群推出《宇你聊聊天》短影音十分受到歡迎，在演出中也不斷和粉絲對話互動，聊天加碼60分鐘，並大讚在這特別的日子選擇了來聽他的演唱會，他笑說：「你們做了對的選擇，有品味！」逗得全場笑不停。

小宇以充滿耶誕氣氛的紅色襯衫搭配綠西裝造型帥氣登場，以《沒有很會唱》為演唱會揭開序幕，向來到現場的歌迷自我介紹，再帶來《無視生非》和今年推出的話題單曲《學舌鳥》，接連三首難度極高的歌曲，展現超強唱功和音樂改編實力，他說：「雖然這幾年出的歌不多，但就算是現在，我依然是以最大的熱忱去表演。」

小宇第一次來到Billboard Live TAIPEI開唱，因為這個場地不同以往，可以享用餐飲，且和前排觀眾幾乎零距離，他可以清楚看觀眾聽歌聽到出神的表情，他開心說：「只能說很爽！但離你們好近，有點不習慣。」

配合耶誕氛圍，小宇將歌曲《所謂的愛》改編成叮叮噹耶誕版，有感而發表示：「今天是平安夜，如果你正處於一個不太好的狀態，希望一定要找到出口。可以平安、幸福、健康，這6個字聽起來很簡單，但真的不容易。」接著又補充：「2026希望能夠更好，不是指財富自由，而是心靈上可以更好。」

小宇不忘和後方的觀眾打招呼，還開玩笑說：「不要覺得我都看不到，雖然我的眼睛比較小，但可以看很遠。」歌迷不斷敲碗新專輯，他笑說：「專輯總是會好的，做好後希望能讓大家好好品嚐。」開心分享：「新專輯已進入最後的『選擇階段』，比較有趣的是在11月底突然冒出很多新歌，每一首都很喜歡，也都很想放進專輯裡，但數量上又有點多…」。

因為考量到一張專輯需要有它的故事和節奏，所以現在他花比較多時間在重新整理、取捨，希望最後留下來的歌能夠彼此呼應，也最能代表他在這個階段想表達的。他說：「雖然過程有點糾結，但也是很享受的階段，可以很確定的是，專輯已經在最後倒數了，很快就能跟大家見面。」

