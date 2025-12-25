自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玟星開嗆變態！台粉端壽桃幫慶生 讓她「不想回家了」

MAMAMOO玟星來台開唱。（KKLIVE提供）MAMAMOO玟星來台開唱。（KKLIVE提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團MAMAMOO成員又來了！玟星日前於12月20日攜全新個人巡迴「Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow]」於高雄流行音樂中心盛大登場，帶來多首全新作品與經典歌曲的全新改編舞台，整體舞台規模再度升級，吸引超過千名粉絲到場共襄盛舉。演出圓滿落幕後，玟星也確定將於明年1月24日再度登上台北流行音樂中心。

MAMAMOO玟星展現帥氣的模樣，現場尖叫聲不斷。（KKLIVE提供）MAMAMOO玟星展現帥氣的模樣，現場尖叫聲不斷。（KKLIVE提供）

演唱會開場，玟星穿著一襲黑色套裝以《Satellite》霸氣登場，並和8名舞者連續帶來演唱會特別版本的《TOUCHIN&MOVIN》、《G999》，瞬間點燃現場氣氛。隨後，玟星親切以中文問候，表示自己也很想大家，並介紹演唱會主題《MUSEUM : village of eternal glow》，象徵歡迎所有SHOOTING STAR 們（粉絲名）來到玟星的村莊，展開一段情緒與記憶交織的旅程。

緊接著表演《MOON MOVIE》＋《DARK ROMANCE》、《Eclipse》之後，台上出現4張椅子，引發觀眾席傳來陣陣歡呼聲，讓玟星忍不住對台下粉絲大喊：「你們就是變態！」隨即帶來最性感魅惑的歌曲《Shutdown》，配合椅子和舞者的貼身舞蹈，讓現場粉絲為之瘋狂，嗨到最高點。玟星也打鐵趁熱，繼續帶來演唱會才有的《Drip》和更多包括《SELFISH》、《C.I.T.T》等經典熱門歌曲，展現俏皮可愛的一面，更走到延伸舞台，讓粉絲捕捉更多元面貌的玟星。

MAMAMOO玟星穿著賽車服超帥。（KKLIVE提供）MAMAMOO玟星穿著賽車服超帥。（KKLIVE提供）

中場VCR過後，玟星換上帥氣的賽車外套，演唱收錄在新專輯《laundri》的《Cotton》、《Goodbyes and Sad Eyes》，還有其他像是《Werid Day》、《Think About》等風格和情緒各異的作品，象徵在「LAUNDRY」這個章節，無論大家有著什麼樣的情感，都能在玟星的洗衣店獲得妥善照顧，洗淨之後，散發迷人的香氣，重新出發。

在勁歌熱舞之餘，玟星也深情演唱《Over You》、《서툰 이별을 하려해 （Trying to Say Goodbye）》展現穩定高音與細膩情感，現場聽得如癡如醉。還有MAMAMOO的Rap Melody，讓SHOOTING STAR們一次聽見所有熟悉的饒舌段落，真的是大飽耳福。同時玟星也感性告白到：「演唱會名稱中的『village of eternal glow』指的就是在台下散發亮光的 SHOOTING STAR們，因為有你們，我也才能持續在舞台上閃耀著。」

MAMAMOO玟星嗨翻全場。（KKLIVE提供）MAMAMOO玟星嗨翻全場。（KKLIVE提供）

正式演出最後以最新單曲《S.O.S》作結，整齊而熱烈的粉絲應援，讓玟星頻頻豎起大拇指。到了安可環節，玟星換上輕便服裝，一邊唱著《Snow》走下舞台和觀眾近距離互動，讓粉絲拍好拍滿超級寵粉，連連對攝影機撒嬌，萌翻全場，滿滿飯撒，可謂誠意十足。

由於在演唱會結束後兩天，恰好是玟星的生日（12／22）。在原本要進行大合照時，螢幕上驚喜出現粉絲精心準備的生日應援影片和台味十足的壽桃，讓玟星又驚又喜，忍不住拿出手機，要大家再唱一次生日快樂歌，直說「真的不想回家！」令她相當感動。接著以《Take-off》象徵未來會展開新的飛行，持續和粉絲們見面，回應粉絲們的愛。

演唱會最後的招牌環節「和玟星的卡啦OK」，開放讓粉絲現場點歌「自點自唱」，免不了玟星現場抽考一二樓的觀眾，可以說是粉絲比藝人還緊張的一場演唱會。最後再次以全場大合唱《S.O.S》，並在一片歡笑與不捨中完美落幕。超過兩個半小時的演出，演唱20多首歌曲以及會後的歡送與合照粉絲福利環節，讓粉絲意猶未盡。

MAMAMOO玟星下台與粉絲互動。（KKLIVE提供）MAMAMOO玟星下台與粉絲互動。（KKLIVE提供）

如果你錯過高雄場精彩的演出，或是想再次沉浸於玟星帥氣動人的表演，請所有 SHOOTING STAR 們，千萬不能錯過 1/24 於台北流行音樂中心舉辦的《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI》。門票將於 12/28（日）在 KKTIX 官網和全家便利商店 FamiPort 全面啟售，之後更有彩排、合照、親筆簽名海報的粉絲福利加購機會！更多活動詳情，也請持續關注主辦單位 KKLIVE TAIWAN。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中