玟星開嗆變態！台粉端壽桃幫慶生 讓她「不想回家了」

MAMAMOO玟星來台開唱。（KKLIVE提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團MAMAMOO成員又來了！玟星日前於12月20日攜全新個人巡迴「Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow]」於高雄流行音樂中心盛大登場，帶來多首全新作品與經典歌曲的全新改編舞台，整體舞台規模再度升級，吸引超過千名粉絲到場共襄盛舉。演出圓滿落幕後，玟星也確定將於明年1月24日再度登上台北流行音樂中心。

MAMAMOO玟星展現帥氣的模樣，現場尖叫聲不斷。（KKLIVE提供）

演唱會開場，玟星穿著一襲黑色套裝以《Satellite》霸氣登場，並和8名舞者連續帶來演唱會特別版本的《TOUCHIN&MOVIN》、《G999》，瞬間點燃現場氣氛。隨後，玟星親切以中文問候，表示自己也很想大家，並介紹演唱會主題《MUSEUM : village of eternal glow》，象徵歡迎所有SHOOTING STAR 們（粉絲名）來到玟星的村莊，展開一段情緒與記憶交織的旅程。

請繼續往下閱讀...

緊接著表演《MOON MOVIE》＋《DARK ROMANCE》、《Eclipse》之後，台上出現4張椅子，引發觀眾席傳來陣陣歡呼聲，讓玟星忍不住對台下粉絲大喊：「你們就是變態！」隨即帶來最性感魅惑的歌曲《Shutdown》，配合椅子和舞者的貼身舞蹈，讓現場粉絲為之瘋狂，嗨到最高點。玟星也打鐵趁熱，繼續帶來演唱會才有的《Drip》和更多包括《SELFISH》、《C.I.T.T》等經典熱門歌曲，展現俏皮可愛的一面，更走到延伸舞台，讓粉絲捕捉更多元面貌的玟星。

MAMAMOO玟星穿著賽車服超帥。（KKLIVE提供）

中場VCR過後，玟星換上帥氣的賽車外套，演唱收錄在新專輯《laundri》的《Cotton》、《Goodbyes and Sad Eyes》，還有其他像是《Werid Day》、《Think About》等風格和情緒各異的作品，象徵在「LAUNDRY」這個章節，無論大家有著什麼樣的情感，都能在玟星的洗衣店獲得妥善照顧，洗淨之後，散發迷人的香氣，重新出發。

在勁歌熱舞之餘，玟星也深情演唱《Over You》、《서툰 이별을 하려해 （Trying to Say Goodbye）》展現穩定高音與細膩情感，現場聽得如癡如醉。還有MAMAMOO的Rap Melody，讓SHOOTING STAR們一次聽見所有熟悉的饒舌段落，真的是大飽耳福。同時玟星也感性告白到：「演唱會名稱中的『village of eternal glow』指的就是在台下散發亮光的 SHOOTING STAR們，因為有你們，我也才能持續在舞台上閃耀著。」

MAMAMOO玟星嗨翻全場。（KKLIVE提供）

正式演出最後以最新單曲《S.O.S》作結，整齊而熱烈的粉絲應援，讓玟星頻頻豎起大拇指。到了安可環節，玟星換上輕便服裝，一邊唱著《Snow》走下舞台和觀眾近距離互動，讓粉絲拍好拍滿超級寵粉，連連對攝影機撒嬌，萌翻全場，滿滿飯撒，可謂誠意十足。

由於在演唱會結束後兩天，恰好是玟星的生日（12／22）。在原本要進行大合照時，螢幕上驚喜出現粉絲精心準備的生日應援影片和台味十足的壽桃，讓玟星又驚又喜，忍不住拿出手機，要大家再唱一次生日快樂歌，直說「真的不想回家！」令她相當感動。接著以《Take-off》象徵未來會展開新的飛行，持續和粉絲們見面，回應粉絲們的愛。

演唱會最後的招牌環節「和玟星的卡啦OK」，開放讓粉絲現場點歌「自點自唱」，免不了玟星現場抽考一二樓的觀眾，可以說是粉絲比藝人還緊張的一場演唱會。最後再次以全場大合唱《S.O.S》，並在一片歡笑與不捨中完美落幕。超過兩個半小時的演出，演唱20多首歌曲以及會後的歡送與合照粉絲福利環節，讓粉絲意猶未盡。

MAMAMOO玟星下台與粉絲互動。（KKLIVE提供）

如果你錯過高雄場精彩的演出，或是想再次沉浸於玟星帥氣動人的表演，請所有 SHOOTING STAR 們，千萬不能錯過 1/24 於台北流行音樂中心舉辦的《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI》。門票將於 12/28（日）在 KKTIX 官網和全家便利商店 FamiPort 全面啟售，之後更有彩排、合照、親筆簽名海報的粉絲福利加購機會！更多活動詳情，也請持續關注主辦單位 KKLIVE TAIWAN。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法