自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最美媽祖降臨人間！林辰唏華麗神服曝光 親曝進香心境：帶著信仰上戲

黃登楷（左起）、王品澔、睦媄、梁湘華、李承鴻出席《媽祖在人間》開鏡儀式。（民視提供）黃登楷（左起）、王品澔、睦媄、梁湘華、李承鴻出席《媽祖在人間》開鏡儀式。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林辰唏在民視奇幻短劇《媽祖在人間》首次挑戰「媽祖化身」，她身穿華麗精緻戲服登場，造型令人驚艷。

《媽祖在人間》今日（25日）於慈諴宮進行開鏡儀式。（民視提供）《媽祖在人間》今日（25日）於慈諴宮進行開鏡儀式。（民視提供）

林辰唏坦言，演出神明角色極具挑戰：「這是我最難準備的一次演出，因為你沒有辦法揣測神明會怎麼想、怎麼做，我只能完全相信媽祖，帶著我走過這趟旅程。」她透露，家中長年供奉黑面媽祖，今年更親自走過白沙屯媽祖進香，對媽祖信仰有著深厚連結，也因此對這次演出格外虔誠投入。

黃登楷（右）、王品澔（左）在《媽祖在人間》分別飾演順風耳與千里眼。（民視提供）黃登楷（右）、王品澔（左）在《媽祖在人間》分別飾演順風耳與千里眼。（民視提供）

劇中「千里眼」、「順風耳」神將化身則由新生代男神王品澔、黃登楷擔任，兩人不僅在劇中並肩作戰，更組成「媽祖Band」樂團，化身最帥神將組合。王品澔笑說：「算是人生第一個團體，我們叫做媽祖Band，大家可以期待一下！」黃登楷補充，兩人造型從髮型到服裝皆為量身訂製，每次妝髮至少兩小時，只為呈現最完整的神將風采。

近來在影集《如果我不曾見過太陽》演反派的石知田，這回在《媽祖在人間》飾演工地上班、努力養家的年輕爸爸「阿華」，在關鍵時刻獲得媽祖庇佑重獲新生；林映彤飾演在職場與感情中受挫的社畜女孩「小雨」，在媽祖引領下找回自我；洪言翔則飾演手搖飲店店員「小熊」，與小雨展開療癒動人的愛情篇章。

《媽祖在人間》故事取材自多起真人真事，透過神明走入人間、溫暖人心的故事，傳遞信仰、親情與希望。劇組日前於新北市板橋慈惠宮隆重舉行開鏡儀式，製作人黃錦鳳、導演吳凱蕙率領全體劇組點香祝禱，祈求拍攝順利圓滿，現場氣氛莊嚴又溫馨，堪稱台版《驅魔麵館》的奇幻短劇正式啟動。

《媽祖在人間》日前在板橋慈惠宮進行開鏡，引起民眾關注討論。（民視提供）《媽祖在人間》日前在板橋慈惠宮進行開鏡，引起民眾關注討論。（民視提供）

此外，12月25日耶誕節當天，劇組也於台北市士林慈諴宮舉行第二場開鏡儀式，另一單元「媽祖化身」由YouTuber導演睦媄擔綱，故事描述她拍攝《媽祖要回家》紀錄片時，意外遇見廟中離魂的五歲男孩亞亞，展開一段跨越生死、三代和解的感人旅程。王品澔、黃登楷在此單元再度化身千順將軍，肩負照顧亞亞的任務，為滿足孩子的玩樂與飲食需求，笑稱「累到黑眼圈都出來了」。劇中梁湘華飾演單元主角「淑敏」，角色長時間困在無法原諒自己的深層自責當中，情緒壓抑崩潰轉折多，對她來說很有挑戰。

誕節開鏡當天，全體演員也互相祝福誕快樂，現場洋溢溫馨氣氛。《媽祖在人間》結合信仰、奇幻、親情與療癒元素，期盼陪伴觀眾度過充滿希望與感動的每一個夜晚。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中