娛樂 最新消息

朴敘俊爆吃回頭草！大方認愛前女友：是我在追她

《等待京道》朴敘俊（右）和元志安化學反應十足，兩人若即若離的關係引起觀眾熱議。（Hami Video提供）《等待京道》朴敘俊（右）和元志安化學反應十足，兩人若即若離的關係引起觀眾熱議。（Hami Video提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朴敘俊攜手元志安主演的浪漫韓劇《等待京道》，兩人飾演一對曾兩度分手的前任情人，因女方離婚而再度重逢。最新劇情中，朴敘俊拖著行李登門，直接「耍賴式」強制同居，為了阻止女方喝酒，還使出終極誘惑，裸上身大秀六塊肌，甚至自備麥克風開啟「泡菜ASMR吃播」，聲音、畫面雙重攻擊，養眼又爆笑。

朴敘俊劇中飾演的「李京道」，在第二次與徐智友（元志安 飾）分手後，人生一路下坡，借酒澆愁到酒精成癮，甚至住院治療。多年後兩人以38歲之姿再度重逢，京道也察覺智友同樣深陷酗酒問題，原本打算保持距離，卻始終放不下她，三不五時登門「騷擾」，約散步、吃飯、陪伴日常。

直到某晚，智友的前夫突然現身，當場質問兩人關係，京道毫不閃躲、正面回擊：「我正在追求她，而且是全力以赴。」一句話直接宣示主權，不只讓智友當場愣住，也讓觀眾心動指數瞬間破表。

《等待京道》朴敘俊（右）為陪伴「前女友」元志安戒酒想盡辦法。（Hami Video提供）《等待京道》朴敘俊（右）為陪伴「前女友」元志安戒酒想盡辦法。（Hami Video提供）

《等待京道》不只有甜與笑，虐心橋段同樣狠戳觀眾情緒。劇中智友質問她京道為何成為酒精中毒者，只見他被逼問到眼眶泛淚，顫抖地承認當時因為智友而受傷不已，「要這樣一走了之的話，當初就不該出現在我面前，妳這個混蛋！」而朴敘俊受訪也分享這幕他很喜歡，「其實我自己看的時候，一個人也在偷哭。」

劇中20歲的京道得知，智友送他的T恤竟是母親兼差一整個月才換來的收入，兩人首次直面現實差距，愧疚與自責在街頭一次爆發，雙雙失控痛哭。日前這場戲的幕後花絮曝光，朴敘俊哭到全身顫抖，即便導演喊卡後仍扶著膝蓋久久無法平復情緒。網友感動直呼：「他真的太會演」、「看正片哭一次，看花絮又再哭一次」。朴敘俊也透露其實導演在這段有叫他回頭往元志安的方向，「但我當時沒辦法，因為一回頭應該就會想要留住對方。」曝光了令人揪心的拍攝幕後。

《等待京道》朴敘俊裸上身秀出肌肉誘惑元志安。（翻攝自Hami Video）《等待京道》朴敘俊裸上身秀出肌肉誘惑元志安。（翻攝自Hami Video）

《等待京道》講述朴敘俊飾演的報社娛樂組次長「李京道」，因揭露了一則財閥女婿與女藝人外遇的不倫醜聞，意外與前女友「徐智友」（元志安 飾）再度重逢，對方竟是該事件當事人的妻子，兩人從「舊情人」變成「報導記者與醜聞主角的妻子」，18年後再次被命運逼得重新面對彼此。《等待京道》每週六、日在Hami Video全台播出。

