快筆記！《自由的旅行者》抽首爾來回機票 關鍵就在「這天」

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大綜合台自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季持續熱播，本週六（27日）主持人融融與搭檔咪蕾將帶領觀眾前進釜山及慶尚南道，展開一場深度文化與美景的冒險。向來習慣挑戰極限旅行的融融，這回來到釜山知名景點青沙浦，看見外型俏皮可愛的「膠囊列車」也難抵魅力打卡留念，呈現出難得的少男心的一面。

融融與搭檔咪蕾同遊釜山。（八大電視提供）

延續首集深入牡蠣產地的美食饗宴，本週節目重點轉向視覺震撼的文化體驗。兩人來到慶尚南道參與被譽為「韓式煙火慶典」的傳統民俗活動「咸安落火」。這項源自朝鮮時代的活動不僅象徵驅邪祈福，更是韓國重要的文化遺產。融融與咪蕾在老師指導下，從燒製木炭粉、填裝韓紙到純手工捲製，完整參與了落火棒的製作過程。

融融感嘆表示，現場三、四千支的落火棒全是手工製作，需耗時兩個月才能完工；為了祈求節目順利，他也特別將心願紙條綁在火棒上。當夜幕低垂、數千支火棒同時點燃，火星如櫻花般緩緩灑落在水面上，如詩如畫的景象讓兩人直呼不可思議。

旅途中也充滿生活化的趣味片段，兩人不僅體驗了韓國特有的「自動煮泡麵機」，在五分鐘內享用現煮韓式拉麵，還在街頭巧遇專賣乳酸菌飲品的行動小車，讓融融瞬間勾起台灣養樂多媽媽的童年回憶。

絕美火花如櫻花雨！融融、咪蕾見「咸安落火」驚呆。（八大電視提供）

然而，這趟自駕旅程也少不了考驗，外景隊要求兩人在露營區張羅晚餐，沒想到搭檔咪蕾竟因顧著吃魚板，差點讓烤爐上的蝦子化為焦炭，嚇得融融忍不住打趣吐槽：「晚餐交給妳真的太危險！」除了精彩的旅遊內容，節目組祭出大禮回饋觀眾，凡於27日晚間八點準時收看首播並參與問題回答，就有機會抽中「台北—首爾來回機票」，詳情可至《自由的旅行者》官方粉絲團。

