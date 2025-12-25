Ozone入伍倒數「證件照」曝光 驚見身體「這兩部位」

Ozone成員明年一月起服兵役。（索尼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone在上週末的「浪漫主意」耶誕派對宣布，明年一月起除了確定免服兵役的文廷，子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安5人將陸續入伍，他們將於1月11日舉辦「我愛你們」簽唱會，與粉絲好好說再見。

作為入伍前全員合體的珍藏紀念，Ozone也推出全新周邊商品，打造三款不同造型的證件照，這次的運動服和背心造型都是他們首次的嘗試，尤其成員們秀出很少曝光的肩膀和手臂，他們打趣說是「福利大放送」，也讓平時不穿「吊嘎」的煥鈞說：「其實拍這套時一直都有些不自在。」

祖安坦承一開始抓不到拍攝的感覺，後來決定嘗試平時拍照不會用到的表情，裝可愛、搞怪樣樣來，笑說：「覺得自己有點荒謬，沒想到成效很好。」佳辰也努力擺出各式不會出現在證件照上的表情，笑問：「邊拍邊想這樣真的可以嗎？是很特別的體驗。」哲言為了這次的拍攝特別剪短頭髮，「希望看起來乾淨俐落、乖一點，結果不管怎麼弄還是脫離不了痞帥風，哈哈！」

煥鈞表示因為這次拍攝，特別看了自己過往的證件照，自嘲：「怎麼看怎麼怪。」文廷也不滿意以前的證件照，「證件照一定要露出眉毛，我的瀏海總是弄巧成拙，硬被撥成中分…」子翔表示拍證件照總被長輩圍繞，會很緊張，最後乾脆去路邊的自助拍。佳辰則是因為拍證件照時耳朵露不出來，攝影師在他耳朵後面墊衛生紙，硬把耳朵撐開，他笑說：「那張照片我看起來像個精靈。」而祖安的證件照是染淺髮色時拍攝，之後染回黑髮要出國時，他說：「常常過海關時都被看很久。」

面對即將入伍，祖安表示，成員們盡早完成該盡的義務，這樣才能更快全員回歸跟大家見面。子翔說：「希望我們五個都能平安、不受傷，之後合體再出發。」佳辰表示會和子翔一起入伍，「希望我們可以成為同學，也抱著期待的心情，去體驗人生每一個階段該經歷的事。」負責留守的文廷希望成員們平安健康回來，他說：「即使自己一個人的時候，我也會在心裡惦記著你們，這段時間我會把大家的份一起努力。」

