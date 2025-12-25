俞利移居濟州島近況曝光！少女時代合體暖幫慶生

俞利移居濟州島，過著悠閒的生活。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團少女時代的成員俞利暌違兩年將再度來台會粉絲，第三次亞洲巡迴粉絲見面會「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR 」訂在2026年1月10日（六）來到台北，俞利迫不及待向所有SONE（粉絲名）發出邀請並開心甜喊：「真的很期待，希望大家快來一起玩吧！」

俞利還在濟州島採橘子。（翻攝自IG）

俞利在今年搬離首爾移居濟州島，工作之餘享受自在的愜意生活，瞬間讓濟州島民眾開心不已，粉絲也讚她是「最美島民」之一，還表示要規劃抽空親自來看看濟州島，她也樂跟粉絲閒話家常，宛如好友般親暱，時常透過YT頻道進行許多不同職業體驗，例如體驗濟州海女生活、到流浪狗收容所擔任志願服務者、騎馬奔馳、騎乘重機兜風等。

影片中總是不乏她爽朗笑聲，也傳達出自身正能量給所有收看影片的粉絲。不光如此，俞利也大方分享與少女時代成員相聚時的珍貴影片，以及在海外活動的側拍花絮，這些點滴都可望有機會在這次見面會上，讓俞利親自說給你聽。

少女時代為俞利慶生。（翻攝自IG）

12月5日剛過生日的俞利，在社群上曬出與少女時代成員開心切蛋糕的照片，並透過問候影片傳達自己內心期待與感動。俞利表示目前已著手準備本次巡迴見面會，並預告將展現大家所想念且熟悉的少女時代組曲舞台，讓SONE一起搭乘時光機享受每一分幸福。

俞利福利圖。（星統寰宇提供）

俞利座位圖。（星統寰宇提供）

少女時代俞利「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR in Taipei」訂於2026年1月10日（六）於新莊宏匯廣場「Zepp New Taipei」舉辦，即日起購票請上KKTIX售票系統，或更多詳情請上主辦單位「星統寰宇」官方FB查詢。

