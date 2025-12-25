自由電子報
娛樂

振永5天4夜台灣行圓滿！勤跑戲院告白「我喜歡妳…」冒粉紅泡泡

《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台韓愛情電影《那張照片裡的我們》已在台上映，第一次演出台灣電影的韓星振永自21日來台積極宣傳，勤跑戲院與影迷互動，並接受台灣媒體一連串的訪問，今天（25日）上午結束五天四夜的台灣行，回韓國繼續宣傳電影。

《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

電影22日舉辦特映，韓星振永飾演來台教跆拳道的金教練，挑戰不少中文台詞，映後重現「拍照，最重要的東西是什麼？」這句台詞，標準發音獲滿場掌聲，而電影中他對李沐說：「我喜歡妳…拍的照片。」神斷句讓不少影迷看了心癢癢，現場冒粉紅泡泡，曖昧到最高點。鄭乃方透露這句台詞是刻意安排，因為金教練講中文的方式是字句拆解，巧妙打造了一個有趣又美妙的誤會。

《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

導演鄭乃方談到選角幕後，回憶當時特別飛去韓國見振永，大讚：「私下的振永真的內斂又紳士，就跟金教練一樣迷人！」宋柏緯則是在試鏡時自彈自唱展現誠意，李沐本身帶有「清澈感」及有雙敏銳的眼睛，三人都是一時之選，也把時代靈魂帶回了1977年。宋柏緯坦言一開始擔心振永很高冷，沒想到第一天見面大家吃客家菜，透過威士忌拉近關係，馬上感受到溫暖。李沐也附和：「我們都用食物溝通，振永歐巴吃起飯來相當熱情。」

《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯被問有沒有教振永實用中文，透露教了他「爽」這個字，宋柏緯解釋：「因為這個字可以用在不同狀況，很簡單一個音節，就能表達各種意思，蠻實用的。」他也談到和李沐為客語下了不少功夫，苦練兩個月，甚至作夢都在說客語，至今最難忘其中一句台詞「青年隊裡面有內奸」，他笑說：「這句話聽起來蠻美的，但講起來有種很顛覆的感覺。」他們的客語訓練沒白費，當天觀眾群中剛好有客家人，直誇兩人發音非常標準，獲得認證。

《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐這次還特別學了攝影以及沖洗照片的技能，她分享：「我在暗房待了一個多月，慢慢感受賢英的生活，那段時間對我來說是比較輕鬆的時刻，其它時間都在擔心客語怎麼辦。」導演湯昇榮表示，拍攝時李沐一直拿相機記錄大家，拍了很多花絮照片，一定有很多精彩瞬間，當場喊話：「妳快點把照片交出來，我幫妳出攝影集。」《那張照片裡的我們》已在台上映。

